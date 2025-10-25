Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chỉ trong vòng 7 tiếng, tài khoản ngân hàng của thanh niên SN 2006 có 879 lượt chuyển tiền đến với tổng 650 triệu đồng: Công an vào cuộc xác minh

25-10-2025 - 15:48 PM | Sống

Sau khi nhận được thông tin của thanh niên sinh năm 2006, công an xã Lìa đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Sáng 25/10, Công an xã Lìa, tỉnh Quảng Trị cho biết đã khẩn trương tiến hành xác minh và hoàn trả 650 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản của người dân trên địa bàn.

Chỉ trong vòng 7 tiếng, tài khoản ngân hàng của thanh niên SN 2006 có 879 lượt chuyển tiền đến với tổng 650 triệu đồng: Công an vào cuộc xác minh- Ảnh 1.

Anh Hồ Minh Khanh (thứ 2 trái sang) trả lại số tiền chuyển nhầm. Ảnh: Báo điện tử tỉnh Quảng Trị

Cụ thể, vào ngày 21/10, tài khoản ngân hàng của anh Hồ Minh Khanh (SN 2006, trú thôn A Quan) bất ngờ có thông báo nhận được số tiền hơn 650 triệu đồng. Số tiền trên được chuyển đến tài khoản của anh Khanh qua 879 lượt chuyển tiền trong khoảng thời gian từ 10h51 - 17h47. Nội dung các lượt chuyển tiền là “THUONG NANG SUAT CN QUY 3 2025”.

Nhận thấy số tiền trên không phải của mình, anh Khanh đã chủ động tìm đến Công an xã Lìa trình báo sự việc. Công an địa phương xác định số tiền được chuyển từ tài khoản của Công ty TNHH CJ VINA AGRI có địa chỉ tại tỉnh Bình Dương (cũ) chuyển nhầm.

Ngay sau đó, đơn vị đã liên hệ phía đại diện công ty trên để xác minh và thực hiện các thủ tục để hỗ trợ hai bên trả lại đầy đủ số tiền. Theo lãnh đạo Công an xã Lìa, hành động đẹp của anh Hồ Minh Khanh rất cần được lan toả và biểu dương.

Được biết, anh Hồ Minh Khanh đang làm hồ sơ để thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2025.

Theo Báo điện tử tỉnh Quảng Trị﻿

Công an cảnh báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn, cuộc gọi có nội dung sau

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

