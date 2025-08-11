Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hợp tác G-Group - MBV: Kết hợp công nghệ, tài chính thúc đẩy chuyển đổi số

11-08-2025 - 19:30 PM | Tài chính - ngân hàng

Hợp tác G-Group - MBV: Kết hợp công nghệ, tài chính thúc đẩy chuyển đổi số

Vừa qua (6/8), Tập đoàn Công nghệ G-Group và Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện, mở ra mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và tài chính, hướng tới mục tiêu đồng hành thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

Trong bối cảnh công nghệ số đang định hình cách thức vận hành của tổ chức, sự kết hợp giữa một tập đoàn công nghệ với hệ sinh thái lớn mạnh hơn 30 triệu người dùng như G-Group và một ngân hàng định hướng công nghệ như MBV là minh chứng rõ nét cho xu thế hợp tác liên ngành nhằm tạo ra giá trị gia tăng vượt trội.  

Tại buổi lễ ký kết, hai bên đã thống nhất lộ trình triển khai các chương trình hợp tác chiến lược dài hạn với nhiều trọng tâm: Phát triển giải pháp công nghệ phục vụ vận hành nội bộ và số hóa quy trình trong hệ thống ngân hàng; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị, kiểm soát rủi ro và an ninh; truyền thông trên nền tảng số; phát triển dịch vụ tài chính – ngân hàng cho doanh nghiệp và kết nối hệ sinh thái số toàn diện giữa hai bên.

Với thế mạnh về công nghệ và sở hữu hệ sinh thái số đa lĩnh vực (bao gồm AI Camera, an ninh mạng, vận hành số cho tổ chức, tài chính số và truyền thông cộng đồng), G-Group sẽ đóng vai trò tư vấn, thiết kế và tích hợp các giải pháp công nghệ hiện đại, hỗ trợ MBV tối ưu quy trình vận hành, nâng cao hiệu quả quản trị và năng lực phục vụ khách hàng trong môi trường số. 

Về phía MBV, với định hướng là ngân hàng hiện đại, liên tục đầu tư vào chuyển đổi số và cải tiến dịch vụ tài chính số, sẽ cung cấp các giải pháp ngân hàng linh hoạt cho G-Group và đồng hành trong công tác phát triển hệ thống giải pháp Công nghệ thông tin nghiệp vụ trong nội bộ Tập đoàn.  

Trong khuôn khổ lễ ký kết, đại diện G-Group khẳng định: "Mối quan hệ hợp tác giữa G-Group và MBV không chỉ là sự phối hợp về công nghệ, mà là sự đồng hành chiến lược để xây dựng mô hình doanh nghiệp tích hợp số, nơi công nghệ là nền tảng và tài chính là động lực cho phát triển bền vững." 

Hợp tác G-Group - MBV: Kết hợp công nghệ, tài chính thúc đẩy chuyển đổi số- Ảnh 1.

Ông Phùng Anh Tú - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghệ G-Group phát biểu tại buổi lễ.

Đại diện phía MBV, ông Lê Xuân Vũ - Tổng Giám đốc cũng chia sẻ rằng, việc hợp tác chiến lược với G-Group là bước đi phù hợp với định hướng phát triển của MBV - trở thành ngân hàng hiện đại, sáng tạo, có năng lực công nghệ mạnh mẽ và gần gũi với khách hàng. "Chúng tôi tin tưởng rằng, sự đồng hành từ G-Group sẽ giúp MBV rút ngắn lộ trình chuyển đổi số và cung cấp các dịch vụ ngày càng ưu việt hơn cho khách hàng trong thời đại số", ông Vũ nhấn mạnh.

Hợp tác G-Group - MBV: Kết hợp công nghệ, tài chính thúc đẩy chuyển đổi số- Ảnh 2.

Ông Lê Xuân Vũ – Tổng Giám đốc Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại phát biểu tại buổi lễ.

Sự kiện hợp tác giữa G-Group và MBV không chỉ đánh dấu một bước tiến mới của riêng hai doanh nghiệp, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường tài chính – ngân hàng hiện đại tại Việt Nam, trong đó công nghệ đóng vai trò hạt nhân kiến tạo giá trị.

Ánh Dương

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
tài chính

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngân hàng tư nhân duy nhất hút tiền gửi hơn cả VietinBank và Vietcombank trong nửa đầu năm

Ngân hàng tư nhân duy nhất hút tiền gửi hơn cả VietinBank và Vietcombank trong nửa đầu năm Nổi bật

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng tăng mạnh lên trên 6%, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm thanh khoản

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng tăng mạnh lên trên 6%, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm thanh khoản Nổi bật

“Harmonia Brillante – Bản hòa âm rực rỡ”: 34 năm MSB hòa nhịp khát vọng, vươn tầm tương lai

“Harmonia Brillante – Bản hòa âm rực rỡ”: 34 năm MSB hòa nhịp khát vọng, vươn tầm tương lai

19:30 , 11/08/2025
Lãi suất ngân hàng SHB mới nhất tháng 8/2025: Kỳ hạn 36 tháng có lãi suất cao nhất

Lãi suất ngân hàng SHB mới nhất tháng 8/2025: Kỳ hạn 36 tháng có lãi suất cao nhất

18:41 , 11/08/2025
Giá vàng thế giới lao dốc không phanh, chuyện gì đang xảy ra?

Giá vàng thế giới lao dốc không phanh, chuyện gì đang xảy ra?

17:57 , 11/08/2025
Một quỹ đầu tư bán hơn 55 triệu cổ phiếu Vietcombank

Một quỹ đầu tư bán hơn 55 triệu cổ phiếu Vietcombank

16:21 , 11/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên