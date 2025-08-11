Hợp tác G-Group - MBV: Kết hợp công nghệ, tài chính thúc đẩy chuyển đổi số

Trong bối cảnh công nghệ số đang định hình cách thức vận hành của tổ chức, sự kết hợp giữa một tập đoàn công nghệ với hệ sinh thái lớn mạnh hơn 30 triệu người dùng như G-Group và một ngân hàng định hướng công nghệ như MBV là minh chứng rõ nét cho xu thế hợp tác liên ngành nhằm tạo ra giá trị gia tăng vượt trội.

Tại buổi lễ ký kết, hai bên đã thống nhất lộ trình triển khai các chương trình hợp tác chiến lược dài hạn với nhiều trọng tâm: Phát triển giải pháp công nghệ phục vụ vận hành nội bộ và số hóa quy trình trong hệ thống ngân hàng; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị, kiểm soát rủi ro và an ninh; truyền thông trên nền tảng số; phát triển dịch vụ tài chính – ngân hàng cho doanh nghiệp và kết nối hệ sinh thái số toàn diện giữa hai bên.

Với thế mạnh về công nghệ và sở hữu hệ sinh thái số đa lĩnh vực (bao gồm AI Camera, an ninh mạng, vận hành số cho tổ chức, tài chính số và truyền thông cộng đồng), G-Group sẽ đóng vai trò tư vấn, thiết kế và tích hợp các giải pháp công nghệ hiện đại, hỗ trợ MBV tối ưu quy trình vận hành, nâng cao hiệu quả quản trị và năng lực phục vụ khách hàng trong môi trường số.

Về phía MBV, với định hướng là ngân hàng hiện đại, liên tục đầu tư vào chuyển đổi số và cải tiến dịch vụ tài chính số, sẽ cung cấp các giải pháp ngân hàng linh hoạt cho G-Group và đồng hành trong công tác phát triển hệ thống giải pháp Công nghệ thông tin nghiệp vụ trong nội bộ Tập đoàn.

Trong khuôn khổ lễ ký kết, đại diện G-Group khẳng định: "Mối quan hệ hợp tác giữa G-Group và MBV không chỉ là sự phối hợp về công nghệ, mà là sự đồng hành chiến lược để xây dựng mô hình doanh nghiệp tích hợp số, nơi công nghệ là nền tảng và tài chính là động lực cho phát triển bền vững."

Ông Phùng Anh Tú - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghệ G-Group phát biểu tại buổi lễ.

Đại diện phía MBV, ông Lê Xuân Vũ - Tổng Giám đốc cũng chia sẻ rằng, việc hợp tác chiến lược với G-Group là bước đi phù hợp với định hướng phát triển của MBV - trở thành ngân hàng hiện đại, sáng tạo, có năng lực công nghệ mạnh mẽ và gần gũi với khách hàng. "Chúng tôi tin tưởng rằng, sự đồng hành từ G-Group sẽ giúp MBV rút ngắn lộ trình chuyển đổi số và cung cấp các dịch vụ ngày càng ưu việt hơn cho khách hàng trong thời đại số", ông Vũ nhấn mạnh.

Ông Lê Xuân Vũ – Tổng Giám đốc Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại phát biểu tại buổi lễ.

Sự kiện hợp tác giữa G-Group và MBV không chỉ đánh dấu một bước tiến mới của riêng hai doanh nghiệp, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường tài chính – ngân hàng hiện đại tại Việt Nam, trong đó công nghệ đóng vai trò hạt nhân kiến tạo giá trị.