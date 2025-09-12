Hợp tác phát triển hệ thống hạ tầng điện 110kV tại khu công nghiệp trọng điểm ở tỉnh Tây Ninh

Khu công nghiệp Cảng Phước Đông– IPD (thành viên trong hệ sinh thái của IMG Group) làm chủ đầu tư.

Đây là kết quả buổi làm việc ngày 10/9/2025 giữa EVNSPC và Công ty Cổ phần IMG Phước Đông (IPD), mở ra bước tiến mới trong việc bảo đảm hạ tầng năng lượng cho KCN Cảng Phước Đông, trong đó có Nhà máy luyện cán thép Hòa Phát Long An và nhiều dự án quy mô lớn khác đặt trong KCN.



Cụ thể, ngày 10/9/2025 mới đây, tại Văn phòng Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) – TP.HCM, Công ty Cổ phần IMG Phước Đông (IPD) và EVNSPC đã chính thức ký thoả thuận hợp tác đầu tư, xây dựng hệ thống đường dây và trạm biến áp 110kV tạiKCN Cảng Phước Đông nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, kịp thời cho các doanh nghiệp trong KCN.

Theo báo cáo của Điện lực Việt Nam và đánh giá của các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng điện lớn thì Cần Đước là một khu vực có khả năng đảm bảo nguồn điện tốt nhất cho doanh nghiệp.

Thỏa thuận giữa EVNSPC và IMG Phước Đông đánh dấu bước tiến lớn trong chiến lược phát triển hạ tầng năng lượng, tạo nền tảng vững chắc để KCN Cảng Phước Đông thu hút và tiếp nhậncác nhà đầu tư chiến lược, trong đó có Nhà máy luyện cán thép Hòa Phát Long An – một trong những dự án tiêu thụ điện lớn nhất khu vực.

EVNSPC cam kết đầu tư hạ tầng điện trọng điểm

Theo nội dung làm việc, EVNSPC sẽ trực tiếp đầu tư xây dựng Trạm biến áp 110/22kV Cầu C ảng Phước Đông (quy mô 4x63MVA) và hệ thống đường dây đấu nối đồng bộ với tuyến 110kV Cần Đước – Gò Công.

Đại diện EVNSPC, ông Bùi Quốc Hoan – Phó Tổng Giám đốc nhấn mạnh: "EVNSPC cam kết đồng hành cùng IMG Phước Đông trong việc phát triển hạ tầng điện lực đồng bộ, hiện đại, đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn và hiệu quả cho các nhà đầu tư trong KCN. Đây không chỉ là dự án năng lượng, mà còn là sự chung tay thúc đẩy công nghiệp hóa và phát triển kinh tế khu vực Tây Ninh".

Lãnh đạo hai bên trao thoả thuận hợp tác đầu tư hạ tầng điện 110kV tại KCN Cảng Phước Đông

IMG Phước Đông khẳng định trách nhiệm và vị thế tiên phong

Về phía doanh nghiệp, IMG Phước Đông sẽ phối hợp chặt chẽ với EVNSPC và UBND tỉnh Tây Ninh trong các thủ tục pháp lý, điều chỉnh quy hoạch, chủ trương đầu tư, cũng như công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời, trong thời gian sắp tớiIPD sẵn sàng cùng EVNSPC tham gia đầu tư trực tiếp trong các dự án cung cấp điện cho các KCN Tân Lân 1, Tân Lân 2, Tân Lân 3 và các khu vực lân cận, cũng như các KCN mà IPD đầu tư tại tỉnh Tây Ninh.

Ông Lê Tự Minh – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần IMG Phước Đông chia sẻ: “Việc hợp tác chiến lược với EVNSPC đầu tư hạ tầng điện cho KCN Cảng Phước Đông là thể hiện việc thực thi các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, của tỉnh Tây Ninh. Năm 2025 là năm chuyển mình của đất nước trong đó Nghị Quyết 68 đã trở thành một động lực dẫn dắt doanh nghiệp và chính quyền tiến nhanh trên con đường đưa đất nước lên tầm cao mới.

Đặc biệt, sự hợp tác này cũng cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết 70-NQ/TW năm 2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Hiện nay IMG Phước Đông đang hợp tác với Chính quyền Thâm Quyến (Trung Quốc) để tạo nên một KCN công nghệ cao chú trọng năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, giảm khí thải carbon, hỗ trợ nhà đầu tư đạt chuẩn ESG và tất nhiên những vấn đề cốt lõi này đang rất được chú trọng tại KCN Cảng Phước Đông”.

IMG Phước Đông đã và đang hỗ trợ tối đa các nhà đầu tư trong KCN, và coi đó là nhiệm vụ trọng tâm của KCN.