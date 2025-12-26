Hợp tác Xiaomi và Thế Giới Di Động: Khi tăng trưởng song hành cùng sự hài lòng của khách hàng

Thị trường smartphone Việt Nam đang chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt trong hành vi mua sắm. Người dùng không còn chỉ cân nhắc cấu hình hay mức giá, mà ngày càng đặt trọng tâm vào giá trị sử dụng dài hạn - như thiết bị vận hành ổn định theo thời gian, ít phát sinh chi phí sửa chữa và luôn có hệ thống bảo hành - hậu mãi đồng hành khi cần.

Trên nền tảng đó, việc Xiaomi và Thế Giới Di Động ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh chiến lược cho năm 2026 được xem là bước đi tiếp nối một mô hình hợp tác đã chứng minh hiệu quả bằng thực tế.

Nhìn lại năm 2025, hợp tác giữa hai thương hiệu đã tạo ra những kết quả tích cực rõ rệt. Xiaomi ghi nhận mức tăng mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam ở cả mảng smartphone và hệ sinh thái AIoT. Đáng chú ý, dòng Xiaomi 15T Series đã tạo dấu ấn mạnh mẽ khi doanh số trong ngày đầu mở bán tăng hơn 150% so với thế hệ tiền nhiệm. Song song đó, việc tập trung cải thiện dịch vụ và bảo hành cũng góp phần củng cố sự yên tâm của người dùng sau mua, giúp Xiaomi mở rộng độ phủ ở nhiều phân khúc.

Lễ ký kết đánh dấu cam kết đồng hành lâu dài giữa Thế Giới Di Động và Xiaomi, hướng đến tăng trưởng bền vững và trải nghiệm khách hàng toàn diện

Từ góc nhìn của Xiaomi, Thế Giới Di Động được đánh giá là đối tác chiến lược hàng đầu tại Việt Nam. Chia sẻ về hành trình hợp tác, ông Neo Chen - Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam - nhận định năm 2025 là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của hãng, với những kết quả tăng trưởng ấn tượng trên cả smartphone và hệ sinh thái AIoT.

Ông Neo Chen cũng nhấn mạnh vai trò của Thế Giới Di Động trong việc đóng góp vào tăng trưởng thị phần và doanh số các dòng sản phẩm chủ lực, từ tầm trung đến cao cấp. Quan trọng hơn, hệ thống bán lẻ này được xem là cầu nối giúp Xiaomi từng bước mở rộng hệ sinh thái “Human x Car x Home” tại Việt Nam, đưa các sản phẩm công nghệ trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn với người dùng, đúng với triết lý “Innovation for Everyone” mà thương hiệu theo đuổi.

Dấu ấn hợp tác trong năm 2025 không chỉ được thể hiện qua con số kinh doanh, mà còn được ghi nhận ở tầm quốc tế. Tại Hội nghị Đối tác Toàn cầu Xiaomi 2025 diễn ra vào tháng 10, Thế Giới Di Động đã được vinh danh là một trong bảy đối tác xuất sắc nhất toàn cầu với danh hiệu “Outstanding Partner Award - Đối Tác Ưu Tú”. Cùng dịp này, hệ thống còn nhận thêm giải thưởng “Flagship Sales Achievement Award - Bán Flagship Tốt Nhất Khu Vực Đông Nam Á”, cho thấy vai trò nổi bật trong việc đưa các sản phẩm cao cấp của Xiaomi đến gần hơn với người tiêu dùng.

Thế Giới Di Động được Xiaomi vinh danh với các giải thưởng toàn cầu, ghi nhận đóng góp nổi bật trong tăng trưởng và phân phối sản phẩm.

Bước sang năm 2026, hai bên thống nhất tiếp tục mở rộng hợp tác theo hướng mang đến nhiều sản phẩm tốt hơn, đồng thời hoàn thiện hệ thống dịch vụ và bảo hành nhằm gia tăng sự hài lòng của khách hàng. Trọng tâm chiến lược được đặt vào phân khúc cận cao cấp - nhóm sản phẩm được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng và phù hợp với nhu cầu nâng cấp của người dùng Việt.

Về phía Thế Giới Di Động, đại diện hệ thống cho biết sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về trải nghiệm tại cửa hàng, tư vấn minh bạch và dịch vụ hậu mãi để giúp khách hàng tiếp cận các sản phẩm Xiaomi một cách dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, các chính sách mua sắm linh hoạt như mua trả chậm, thu cũ đổi mới hay hỗ trợ sau bán cũng được xem là những công cụ quan trọng giúp người dùng an tâm khi lựa chọn các dòng sản phẩm có giá trị cao hơn.

Thế Giới Di Động và Xiaomi cam kết đặt trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm cho giai đoạn phát triển 2026.

Đại diện Thế Giới Di Động, ông Phùng Ngọc Tuyên - Giám đốc Phát triển Kinh doanh ngành hàng ICT của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện máy Xanh - chia sẻ rằng việc tiếp tục đồng hành cùng Xiaomi không chỉ hướng đến mục tiêu tăng trưởng, mà còn nhằm mang lại nhiều giá trị thiết thực hơn cho khách hàng. Theo ông, sự kết hợp giữa danh mục sản phẩm ngày càng hấp dẫn của Xiaomi và năng lực bán lẻ, dịch vụ của Thế Giới Di Động sẽ tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Xiaomi và Thế Giới Di Động kỳ vọng hợp tác trong năm 2026 sẽ mang lại mức tăng trưởng hai chữ số so với năm trước, đồng thời củng cố niềm tin và sự gắn bó lâu dài của người tiêu dùng đối với cả hai thương hiệu.