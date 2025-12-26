Ảnh minh họa

Trung Quốc vừa công bố phát hiện mỏ vàng dưới nước đầu tiên trong lịch sử nước này, nằm gần thành phố Laizhou, ngoài khơi bờ biển Yantai, tỉnh Sơn Đông. Giới chức địa phương mô tả đây là mỏ vàng dưới biển lớn nhất châu Á, đánh dấu bước tiến mới trong hoạt động thăm dò và khai thác tài nguyên khoáng sản của quốc gia này.

Mặc dù truyền thông Trung Quốc chưa công bố quy mô chi tiết của mỏ vàng ngoài khơi, phát hiện mới đã giúp nâng tổng trữ lượng vàng đã được chứng minh của Laizhou lên hơn 3.900 tấn, tương đương khoảng 137,6 triệu ounce. Con số này chiếm khoảng 26% tổng trữ lượng vàng đã được xác nhận của Trung Quốc, củng cố vị thế của Laizhou như khu vực dẫn đầu cả nước về cả trữ lượng lẫn sản lượng vàng.

Chính quyền thành phố Yantai cho biết phát hiện này tiếp tục khẳng định vai trò chiến lược của khu vực trong ngành khai khoáng, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh bảo đảm an ninh tài nguyên và giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.

Hiện Trung Quốc là quốc gia sản xuất quặng vàng lớn nhất thế giới. Theo số liệu của Hiệp hội Vàng Trung Quốc, sản lượng khai thác vàng của nước này trong năm ngoái đạt khoảng 377 tấn. Tuy nhiên, dù dẫn đầu về sản lượng, Trung Quốc vẫn xếp sau các quốc gia như Nam Phi, Úc và Nga về tổng trữ lượng vàng đã được chứng minh.

Phát hiện mỏ vàng dưới biển tại Sơn Đông diễn ra chỉ ít lâu sau khi Trung Quốc công bố một mỏ vàng lớn khác tại tỉnh Liêu Ninh, phía đông bắc nước này. Theo Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, mỏ vàng tại Liêu Ninh có trữ lượng xác nhận 1.444,49 tấn, được đánh giá là mỏ vàng đơn lẻ lớn nhất được phát hiện kể từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập năm 1949. Đây cũng là mỏ vàng thứ ba tại Trung Quốc trong vòng một năm có trữ lượng vượt mốc 1.000 tấn.

Bên cạnh đó, chính quyền Khu tự trị Tân Cương cũng báo cáo việc phát hiện hơn 1.000 tấn vàng dự trữ tại dãy núi Côn Luân – khu vực có địa hình hiểm trở, khiến hoạt động thăm dò và khai thác gặp nhiều thách thức kỹ thuật.

Các báo cáo cho thấy tổng trữ lượng vàng hơn 3.900 tấn giúp Laizhou vượt lên trên tất cả các khu vực khác tại Trung Quốc về quy mô tài nguyên vàng. Tuy vậy, giới chức vẫn chưa công bố các thông tin kỹ thuật chi tiết liên quan đến mỏ vàng ngoài khơi, cũng như ước tính cụ thể về lượng vàng có thể khai thác dưới đáy biển.

Từ năm 2021, Trung Quốc đã tăng cường đầu tư vào hoạt động thăm dò khoáng sản, trong đó có vàng, trong bối cảnh giá hàng hóa toàn cầu biến động mạnh và các rủi ro về chuỗi cung ứng ngày càng gia tăng. Phát hiện mỏ vàng dưới nước gần Laizhou được xem là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm củng cố an ninh tài nguyên và phát triển bền vững ngành khai khoáng trong nước.