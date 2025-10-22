HOSE cập nhật cổ phiếu bị cắt margin cuối tháng 10, danh sách không được giao dịch ký quỹ gồm 64 mã gồm loạt mã "hot" NVL, TCX, HVN, BCG,...

HOSE vừa có thông báo bổ sung cổ phiếu là TCX - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vào diện chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin). Nguyên nhân đều do thời gian niêm yết dưới 06 tháng.

Cụ thể, ngày 22/10, hơn 2,31 cổ phiếu chứng khoán TCX của TCBS đã chính thức giao dịch phiên đầu tiên trên HOSE với giá tham chiếu 46.800 đồng/cổ phiếu. Kết phiên, thị giá TCX đạt 48.950 đồng/cp, tăng 4,6% so với tham chiếu. Vốn hóa thị trường tương ứng đạt 113.139 tỷ đồng, trở thành công ty chứng khoán có giá trị vốn hóa lớn nhất ngành.

Tính đến cuối thán g 10/2025, số lượng cổ phiếu bị cắt margin trên HoSE là 64 mã. Trong đó, có một số mã đáng chú ý như NVL, LDG, BCG, HVN, VPL, LDG, SMC, TDH, CRV...

Các nguyên nhân được HOSE đưa ra bao gồm chứng khoán thuộc diện cảnh báo/kiểm soát/hạn chế giao dịch; lợi nhuận sau thuế là số âm, báo cáo kiểm toán có ý kiến của đơn vị kiểm toán; thời gian niêm yết dưới 6 tháng…

Theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán cấp để mua 64 mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này.



