HOSE công bố 67 mã cổ phiếu bị cắt margin tháng 5

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Cụ thể, mã AAN của Công ty Cổ phần Lương thực A An chưa đủ điều kiện giao dịch margin do thời gian niêm yết dưới 06 tháng.

Trước đó, 65 triệu cổ phiếu AAN đã chính thức niêm yết và giao dịch trên sàn HoSE ngày 22/5, giá tham chiếu ngày đầu tiên là 15.000 đồng/cp. Chốt phiên 25/5, AAN tăng kịch trần 6,9% lên mức giá 19.250 đồng/cp.

Được biết, Công ty cổ phần Lương thực A An thành lập năm 2021 trên nền tảng phát triển từ mảng kinh doanh lúa gạo của Tập đoàn Tân Long.

Về tình hình kinh doanh, quý 1/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 793 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm 2025. Khấu trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 8,5 tỷ đồng, tăng 85% so với quý 1/2025.

Trở lại với danh sách cắt margin của HOSE, mã VAF của Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển không còn trong danh sách do đã hủy niêm yết.

Tính đến 22/5/2026, HOSE cắt margin với 67 mã chứng khoán, gồm các cổ phiếu thuộc diện cảnh báo, kiểm soát (ABS, APH, DLG, DQC, HVN, LDG, NVT, OGC, TCD, TDH, TLH, VCA, VNE…) hay thời gian niêm yết dưới 06 tháng (AFX, CRV, GEL, HPA, KLB, VCK,…), hoặc LNST là số âm, BCTC được kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán, chậm CBTT…

Theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán cấp để mua 67 mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trên.