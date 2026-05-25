HDBank hoàn tất sở hữu 90% vốn Chứng khoán HD

Công ty CP Chứng khoán HD (HDS) vừa công bố thông tin về việc thay đổi sở hữu của cổ đông.



Theo đó, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) đã hoàn tất việc tăng sở hữu từ 75,74% lên 90% vốn, tương đương 986,4 triệu cổ phần của HDS.

Theo công bố từ phía HDBank, báo cáo tài chính của HDS sẽ được hợp nhất vào báo cáo tài chính của HDBank kể từ quý II/2026.

Trước đó, ngày 28/4, HDBank thông qua nghị quyết về việc tăng sở hữu tại HDS lên 90%, qua đó đưa HDS trở thành công ty con. Thời gian hoàn tất chuyển nhượng trong năm 2026.

Trong diễn biến khác, ngày 27/4 vừa qua, Chứng khoán HD đã hoàn tất phân phối hơn 73 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện 2:1 tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, cụ thể là hơn 1.004 tỷ đồng.

Tiếp đến từ ngày 28/4 đến 4/5/2026, HDS cũng hoàn tất chào bán gần 877 triệu cổ phiếu cho cổ đông, tương đương 100% lượng cổ phiếu đăng ký chào bán. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó HDS thu về 8.768,5 tỷ đồng. Phương án sử dụng số vốn huy động được cụ thể như sau:

Cổ phiếu phát hành trả cổ tức và chào bán thêm cho cổ đông đều không bị hạn chế chuyển nhượng. Hoàn tất cả hai đợt phát hành này, Chứng khoán HD tăng vốn điều lệ từ 1.461 tỷ đồng lên gần 10.961 tỷ đồng.

Hai phương án tăng vốn điều lệ này đã được cổ đông Chứng khoán HD thông qua hồi tháng 11/2025.

Đây là bước tăng vốn cần thiết để Chứng khoán HD chuẩn bị cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với số lượng 164,4 triệu đơn vị. Giá chào bán sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách. Thời gian thực hiện từ quý II-IV/2026.



