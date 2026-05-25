Công ty chứng khoán cảnh báo nhịp điều chỉnh của VN-Index

Trong báo cáo mới nhất, Chứng khoán MB (MBS) nhận định việc VN-Index đánh mất ngưỡng 1.900 điểm sau chuỗi 8 tuần tăng liên tiếp không chịu tác động quá lớn từ các yếu tố bên ngoài, trong bối cảnh chứng khoán thế giới vẫn duy trì xu hướng tăng điểm, thậm chí một số thị trường còn ghi nhận mức tăng khá mạnh.

MBS cho rằng nhịp điều chỉnh của thị trường trong nước nhiều khả năng đến từ các yếu tố nội tại.

Thứ nhất, nhóm cổ phiếu trụ không còn duy trì được lực nâng đỡ cho chỉ số, trong khi hoạt động “đổi trụ” chưa thực sự thành công. Cụ thể, nhóm VN30 đã điều chỉnh sang tuần thứ hai liên tiếp. Nhóm Midcap cũng giảm khá mạnh trong tuần vừa qua, còn nhóm Smallcap tiếp tục nối dài đà giảm sang tuần thứ sáu liên tiếp.

Thứ hai, áp lực bán ròng từ khối ngoại vẫn là yếu tố đáng chú ý. Nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng liên tiếp 10 tuần. Riêng trong tháng 5, dù vẫn còn một tuần giao dịch, giá trị bán ròng đã vượt tháng 4, tăng từ mức 13.438 tỷ đồng lên 14.563 tỷ đồng. Tính chung 5 tháng đầu năm 2026, khối ngoại đã bán ròng 60.036 tỷ đồng, cao hơn khoảng 18.500 tỷ đồng so với mức bán ròng 41.570 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Thứ ba, xu hướng tăng lãi suất tại một số thị trường châu Á cũng tạo thêm sức ép tâm lý. Trong tuần vừa qua, Ngân hàng Trung ương Indonesia đã tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản lên 5,25% — một mức tăng tương đối mạnh. Indonesia cũng là ngân hàng trung ương thứ tư tại châu Á tiến hành thắt chặt chính sách tiền tệ. MBS cho rằng nhiều khả năng Nhật Bản cũng có thể tăng lãi suất ngay trong tháng 6/2026 nhằm “giải cứu” đồng yen, bất chấp các rào cản chính trị trong nước.

Thứ tư, thị trường trong nước vẫn đang ở giai đoạn trống vắng thông tin hỗ trợ, trong khi áp lực từ nhập khẩu gia tăng. Theo MBS, mức thâm hụt gần 5,7 tỷ USD trong nửa đầu tháng 5/2026 — cao nhất tính theo từng kỳ kể từ đầu năm — đã kéo mức thâm hụt lũy kế từ đầu năm lên hơn 14 tỷ USD.

Về góc nhìn kỹ thuật, MBS cho rằng VN-Index mới trải qua tuần điều chỉnh đầu tiên sau 8 tuần tăng liên tiếp, tuy nhiên mặt bằng cổ phiếu và nhiều danh mục thực tế đã điều chỉnh trước chỉ số.

Rủi ro điều chỉnh tiếp diễn

VN-Index chốt tuần vừa qua tại 1.877 điểm. Tuy nhiên, nếu loại trừ tác động từ nhóm cổ phiếu Vingroup, chỉ số hiện chỉ tương đương vùng khoảng 1.776 điểm. " Điều này cho thấy việc chỉ tham chiếu diễn biến của VN-Index để ra quyết định danh mục đã không còn nhiều ý nghĩa đối với nhà đầu tư trong vài tuần gần đây ", nhóm phân tích nhấn mạnh.

MBS đánh giá, sự thiếu đồng thuận giữa các nhóm ngành trong bối cảnh thị trường rơi vào “vùng trũng thông tin” là tín hiệu cảnh báo cho một nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Khi chỉ số được nâng đỡ bởi một số cổ phiếu trụ đơn lẻ, trong khi phần lớn cổ phiếu chịu áp lực bán, rủi ro xuất hiện một nhịp điều chỉnh kỹ thuật là điều khó tránh khỏi.

" Nhịp điều chỉnh này có thể giúp đưa mặt bằng định giá trở lại trạng thái cân bằng hơn. Trong kịch bản đó, thanh khoản nhiều khả năng sẽ giảm xuống và VN-Index có thể kiểm định lại vùng hỗ trợ tâm lý quanh 1.800 điểm ", báo cáo nêu rõ.

Về chiến lược giao dịch, MBS khuyến nghị nhà đầu tư chủ động chốt lời từng phần để đưa danh mục về trạng thái an toàn hơn. Đồng thời, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng tiền mặt ở mức cao, qua đó sẵn sàng giải ngân khi thị trường chiết khấu về các vùng giá hấp dẫn hơn.