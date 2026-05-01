Lịch chốt quyền cổ tức tuần cuối tháng 5: Hoà Phát, FPT đồng loạt "lăn chốt", cổ tức tiền mặt cao nhất 30%

Theo thống kê, có 48 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 25/5– 29/5. Tuần này có 38 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 30% và thấp nhất là 4%.

CTCP Tập đoàn PAN (HoSE: PAN) thông báo 29/5 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 20% - cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Với việc phát hành gần 41,8 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ sau đợt phát hành tăng lên gần 2.581 tỷ đồng.

Song song đó, PAN Group tiến hành chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30%, tương đương 3.000 đồng/cổ phiếu. Gộp lại, tổng lợi ích cổ đông nhận được trong đợt này lên tới 50% - mức mà rất ít doanh nghiệp niêm yết trên sàn hiện nay duy trì được. Sau phát hành, số cổ phiếu lưu hành tăng lên gần 258,1 triệu đơn vị.

Tập đoàn FPT thông báo chi trả cổ tức còn lại năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng), ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách nhận cổ tức là 29/5, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 10/6. Với hơn 1,7 tỷ cổ phiếu lưu hành, FPT dự chi 1.700 tỷ cho đợt cổ tức lần này.

Như vậy, FPT đã hoàn thành kế hoạch cổ tức tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 20% được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua. Ngoài ra, FPT còn có kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn với tỷ lệ 10:1, tương đương mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Toàn bộ nguồn phát hành được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, qua đó nâng vốn điều lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu phát hành thêm.

CTCP Tập đoàn Hoà Phát (HoSE: HPG) vừa thông báo ngày 26/5 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 10 cổ phiếu mới.

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 767,5 triệu đơn vị, tương ứng giá trị phát hành hơn 7.675 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025 của công ty.

Sau khi hoàn tất đợt chia cổ tức này, Hoà Phát sẽ tăng vốn điều lệ từ 76.755 tỷ đồng lên 84.430 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS, MCK: TCX) thông báo ngày 26/5 tới sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 20%.

Theo đó, TCBS sẽ phát hành 462,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, tức cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.

Nếu hoàn tất, TCBS sẽ tăng vốn điều lệ từ gần 23.116 tỷ đồng lên mức 27.739 tỷ đồng.