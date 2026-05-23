Nối gót Elon Musk, một “gã khổng lồ” từ Mỹ muốn đầu tư Internet vệ tinh tại Việt Nam

Trong buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vũ Hải Quân vào chiều ngày 22/5, lãnh đạo Amazon cho biết đang nghiên cứu triển khai dịch vụ Internet vệ tinh quỹ đạo tầm thấp, mở rộng hoạt động và định hướng đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất một số thiết bị phục vụ xuất khẩu toàn cầu.

Đây là bước đi nối tiếp quá trình Amazon theo đuổi dự án Kuiper tại Việt Nam. Trước đó, Amazon đã thành lập Công ty TNHH Amazon Kuiper Việt Nam tại TP.HCM và nộp hồ sơ tham gia thí điểm có kiểm soát dịch vụ viễn thông vệ tinh quỹ đạo thấp, với mục tiêu phục vụ tới 600.000 thuê bao. Các nhóm khách hàng mục tiêu gồm người dùng cá nhân, doanh nghiệp, kết nối truyền dẫn cho viễn thông, hàng không – hàng hải và dịch vụ chính phủ.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân tiếp ông David Zapolsky - Phó Chủ tịch Cấp cao, Giám đốc Pháp lý và Đối ngoạiToàn cầu của Tập đoàn Amazon.

Phản hồi trước kế hoạch này, Bộ KH&CN đề nghị Amazon tiếp tục mở rộng đầu tư vào hạ tầng số, công nghệ cao, đồng thời cam kết sẽ phối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện để tập đoàn triển khai hoạt động thử nghiệm thiết bị và kinh doanh theo đúng quy định pháp luật.

Động thái của Amazon cho thấy lĩnh vực dịch vụ Internet vệ tinh tại Việt Nam đang thu hút sự quan tâm lớn của những “gã khổng lồ” nước ngoài. Vào tháng 4/2025, Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam (thuộc SpaceX do tỷ phú Elon Musk sáng lập) đã trở thành doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên được Việt Nam cấp phép thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh.

Giấy phép thí điểm này kéo dài trong vòng 5 năm và yêu cầu kết thúc trước năm 2031. Đến tháng 2/2026, Starlink đã được Cục Viễn thông cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, loại mạng viễn thông cố định vệ tinh. Đồng thời, Cục Tần số vô tuyến điện cũng đã cấp phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho dịch vụ này.

Starlink là hệ thống Internet vệ tinh quỹ đạo thấp, với 6.750 vệ tinh bay ở độ cao 550km - dịch vụ trước đó đã có mặt tại hơn 125 quốc gia và vùng lãnh thổ với 5 triệu người dùng. Khi quá trình triển khai dịch vụ hoàn tất, Việt Nam sẽ là quốc gia thứ năm tại Đông Nam Á có Internet vệ tinh Starlink, sau Philippines, Malaysia, Indonesia và Timor Leste.