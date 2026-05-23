Hóa chất Đức Giang nêu biện pháp khắc phục cổ phiếu bị hạn chế giao dịch

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã: DGC, sàn HoSE) vừa có văn bản giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch.



Trước đó, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM có quyết định chuyển cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch từ ngày 26/05/2026.

Lý do là tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 42 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/3/2026 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Theo đó, cổ phiếu DGC chỉ được giao dịch khớp lệnh lô chẵn theo phương thức khớp lệnh định kỳ quy định tại mục 1 Phụ lục 3 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/3/2026 của HĐTV Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 26/05/2026.

Theo giải trình, Hóa chất Đức Giang cho biết, ngày 8/5, HĐQT công ty đã thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Hai bên ký hợp đồng kiểm toán hôm 11/05.

Hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính đang được gấp rút triển khai. DGC cam kết phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán để đảm bảo báo cáo tài chính kiểm toán được phát hành sớm nhất có thể. Ngay sau khi báo cáo kiểm toán được phát hành, DGC sẽ công bố thông tin đầy đủ theo quy định và dự kiến hoàn tất trong quý II này.

Về hoạt động kinh doanh, Hóa chất Đức Giang công bố BCTC quý I/2026 với lợi nhuận sau thuế 430 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu thuần này kỳ này ghi nhận hơn 2.100 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp giảm tới 50% về còn 489 tỷ đồng.

Doanh thu giảm trong khi công ty còn phải chịu áp lực từ chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 24% lên mức 51 tỷ đồng.

Điểm sáng hiếm hoi là doanh thu tài chính tăng nhẹ 5% lên mức 172 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lãi tiền gửi ngân hàng.

Giải trình về việc lợi nhuận sụt giảm mạnh, DGC cho biết chi phí nguyên vật liệu đầu vào trong quý I tăng mạnh, đặc biệt là giá lưu huỳnh cao gấp 3 lần cùng kỳ, kèm theo đà tăng của giá điện, than cốc và Amoniac. Bên cạnh đó, việc Khai trường 25 phải tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra buộc DGC phải sử dụng toàn bộ quặng nhập khẩu và mua ngoài, khiến giá vốn mặt hàng phốt pho vàng tăng mạnh.

Tính đến cuối tháng 3/2026, tổng tài sản của DGC đạt hơn 18.000 tỷ đồng, trong đó tiền và tiền gửi ngân hàng chiếm tới 62% (tương đương hơn 11.200 tỷ đồng). Lượng tiền mặt dồi dào này giúp mang về hơn 148 tỷ đồng lãi tiền gửi trong quý 1, hỗ trợ đáng kể cho lợi nhuận.

Hàng tồn kho tăng nhẹ lên mức gần 1.800 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 28% lên hơn 1.000 tỷ đồng, chủ yếu từ Dự án nhà máy hóa chất Nghi Sơn.

Về nguồn vốn, nợ phải trả giảm mạnh 46% xuống còn gần 2.300 tỷ đồng.



