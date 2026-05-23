Điện Máy Xanh chốt IPO với giá 80.000 đồng/cổ phiếu

Theo Hà Ly | 23-05-2026 - 14:33 PM | Thị trường chứng khoán

Điện Máy Xanh tiến hành IPO 179,5 triệu cổ phiếu, với giá chào bán 80.000 đồng/cổ phiếu, thời gian bắt đầu từ 27/5.

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) thông báo chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 106/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/5/2026.

Cụ thể, DMX sẽ IPO tối đa 179,5 triệu cổ phiếu, với giá chào bán 80.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị vốn huy động tương ứng là hơn 14.360 tỷ đồng.

Số lượng đăng ký mua tối thiểu với một cổ đông là 100 cổ phiếu và tối đa không quá 5% vốn điều lệ của công ty sau đợt chào bán (hơn 64 triệu cổ phiếu).

Thời gian nhận đăng ký mua từ ngày 27/5 đến 16h00 ngày 17/6/2026 (nhà đầu tư đăng ký mua và đặt cọc số tiền bằng 10% tổng giá trị đăng ký mua). Thời gian thông báo kết quả đăng ký mua và phân bổ cổ phiếu từ ngày 18/6 đến ngày 19/6/2026. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ nhà đầu tư được phân bổ từ ngày 22/06/2026 đến 16h00 ngày 29/06/2026.

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh là thành viên của CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG), vận hành mảng bán lẻ điện thoại và điện tử - điện máy, gồm các chuỗi Thế giới di động, Topzone, Điện máy Xanh, Thợ Điện máy Xanh, liên doanh Erablue tại Indonesia.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, DMX đạt 32.542 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý đầu năm, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước (YoY); lợi nhuận sau thuế đạt 2.219 tỷ đồng, tăng 50% YoY.

Tại thời điểm 31/3/2026, tổng tài sản của Điện Máy Xanh đạt 57.327 tỷ đồng, trong đó hơn một nửa là tiền mặt dưới dạng tiền gửi ngân hàng, cho vay và đầu tư trái phiếu, đạt hơn 30.000 tỷ đồng.


