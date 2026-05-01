Hóa chất Đức Giang (DGC) phát thông báo quan trọng về cổ phiếu

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã: DGC) vừa công bố thông tin giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch.

Trước đó, HOSE đã quyết định đưa cổ phiếu DGC vào diện bị hạn chế giao dịch do nộp chậm báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Hiện mã này chỉ được giao dịch khớp lệnh lô chẵn theo phương thức khớp lệnh định kỳ.

Theo văn bản giải trình, phía doanh nghiệp cho biết ngày 08/05/2026, Hội đồng quản trị Công ty đã có Nghị quyết thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Tới ngày 11/05/2026, Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

Hiện nay công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đang được gấp rút triển khai thực hiện. Công ty cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để đảm bảo Báo cáo Kiểm toán được phát hành sớm nhất có thể.

Ngay sau khi Báo cáo kiểm toán được ký và phát hành, DGC sẽ thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc này dự kiến sẽ được thực hiện trong quý 2/2026.

Tại ĐHĐCĐ bất thường diễn ra đầu tháng 5 vừa qua, cổ đông đã thống nhất miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 gồm ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT; ông Đào Hữu Duy Anh, Phó Chủ tịch HĐQT và ông Phạm Văn Hùng.

Các cá nhân này hiện đang bị khởi tố để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, đại hội cũng bầu bổ sung 3 thành viên mới vào HĐQT gồm ông Đào Hữu Kha, ông Nguyễn Quốc Trung và ông Phạm Duy Tùng.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2026, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu hơn 2.100 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ các chi phí, doanh nghiệp báo lãi ròng 409 tỷ đồng, giảm gần 50%.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu DGC chốt phiên 22/5 đạt 48.500 đồng/cp, vốn hóa thị trường tương ứng 18.400 tỷ đồng.