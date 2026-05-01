Khối ngoại bán ròng đột biến gần 6.400 tỷ đồng tuần giữa tháng 5, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

An Thái | 23-05-2026 - 00:01 AM | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ lớn khi áp lực bán chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, ngược lại tăng mạnh về cuối tuần

Thị trường chứng khoán trải qua một tuần giao dịch rung lắc với các phiên điều chỉnh giảm liên tiếp từ vùng đỉnh lịch sử về khu vực hỗ trợ 1.860-1.880. Sắc đỏ chiếm ưu thế ở hầu hết các phiên trong tuần với diễn biến phân hóa mạnh mẽ. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có ảnh hưởng lớn tới chỉ số chung như Vingroup, Ngân hàng cũng ghi nhận vận động giảm chủ đạo. Thanh khoản giảm mạnh trong hai phiên cuối tuần thể hiện tâm lý thận trọng trên thị trường. Kết tuần, VN Index giảm 44,47 điểm (-2,31%) so với tuần trước và đóng cửa tại 1.877,13 điểm.

Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ lớn khi áp lực bán chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, ngược lại tăng mạnh về cuối tuần. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 6.377 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 6.281 tỷ đồng trên HoSE, bán ròng 130 tỷ đồng trên HNX và mua ròng 34 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Tại chiều bán, áp lực bán ròng tập trung mạnh vào nhóm ngân hàng và bluechip, trong đó ACB bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 603 tỷ đồng, sát sau là MBB (-602 tỷ đồng) và HPG (-507 tỷ đồng). Các mã khác cũng ghi nhận giá trị bán ròng đáng kể như FPT (-294 tỷ đồng), VIC (-262 tỷ đồng), MWG (-231 tỷ đồng), VHM (-193 tỷ đồng), STB (-184 tỷ đồng), cùng CTG và TCB đều bị bán ròng khoảng 169 tỷ đồng.﻿

Ở chiều ngược lại, VCB dẫn đầu danh sách mua ròng với khoảng 1.325 tỷ đồng, bỏ xa phần còn lại. Theo sau là BSR (153 tỷ đồng) và BID (128 tỷ đồng). Các mã MSB (122 tỷ đồng), LPB (91 tỷ đồng), GEX (61 tỷ đồng), SHB (52 tỷ đồng), DGW (50 tỷ đồng), VPL (42 tỷ đồng) và GEE (37 tỷ đồng) cũng được khối ngoại gom ròng.

