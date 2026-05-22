Loạt lãnh đạo và người lao động của FPT sắp được mua cổ phiếu ESOP, thấp hơn thị giá gần 90%

Theo nghị quyết HĐQT vừa công bố, FPT dự kiến phát hành hơn 8,5 triệu cổ phiếu ESOP trong khuôn khổ chương trình phát hành cho người lao động giai đoạn 2023 – 2025. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá đạt hơn 85 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu về sẽ được doanh nghiệp sử dụng để bổ sung vốn lưu động.

Đáng chú ý, toàn bộ lượng cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Thời gian triển khai dự kiến diễn ra sau khi doanh nghiệp nhận được xác nhận đủ hồ sơ từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và không muộn hơn quý IV/2026.

Không chỉ dừng ở đó, HĐQT FPT cũng thông qua kế hoạch phát hành thêm hơn 2,3 triệu cổ phiếu cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp cao trong năm 2026, cũng với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị phát hành của đợt này khoảng 23 tỷ đồng.

Theo phương án được công bố, số cổ phiếu dành cho lãnh đạo cấp cao sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tới 10 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, ngoại trừ trường hợp được công ty mua lại.

Hai lãnh đạo tại FPT IS được phân bổ 67,7% tổng lượng cổ phiếu ESOP dành cho đội ngũ quản lý cấp cao của FPT trong đợt phát hành này.

Danh sách phân bổ ESOP lần này ghi nhận nhiều lãnh đạo chủ chốt tại các công ty thành viên của FPT được quyền mua lượng lớn cổ phiếu ưu đãi.

Trong đó, hai lãnh đạo tại Công ty TNHH FPT IS được phân bổ 67,7% tổng số cổ phiếu ESOP, với ông Trần Đăng Hoà – Chủ tịch FPT IS được mua 792.000 cổ phiếu, còn ông Nguyễn Hoàng Minh – Tổng Giám đốc FPT IS được quyền mua 764.000 cổ phiếu. Tương ứng có giá trị thị trường khoảng 60 tỷ đồng mỗi người.

Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa được mua 100.000 cổ phiếu. Trong khi, hai Phó Tổng Giám đốc FPT gồm ông Nguyễn Thế Phương và ông Phạm Minh Tuấn lần lượt được phân bổ 71.000 cổ phiếu và 206.000 cổ phiếu.

Ngoài ra, danh sách còn có sự xuất hiện của nhiều lãnh đạo tại các công ty thành viên khác trong hệ sinh thái FPT, như: Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt được mua 51.000 cổ phiếu, trong khi hai Phó Tổng Giám đốc FPT Software là ông Đặng Trần Phương và ông Nguyễn Khải Hoàn lần lượt được mua 43.000 cổ phiếu và 254.000 cổ phiếu.

Thị giá cổ phiếu FPT có đà hồi phục mạnh trong những phiên gần đây.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên sáng 22/5, cổ phiếu FPT giao dịch quanh mức 77.000 đồng/cổ phiếu, tăng nhẹ 0,65% so với tham chiếu. Với mức giá ESOP chỉ 10.000 đồng/cổ phiếu, nhóm lãnh đạo và người lao động được mua cổ phiếu ưu đãi với mức chiết khấu gần 90% so với thị giá.

Hiện vốn hóa thị trường của FPT đạt hơn 131.000 tỷ đồng, tiếp tục nằm trong nhóm doanh nghiệp công nghệ tư nhân lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam.