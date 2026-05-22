Cổ phiếu nhà tỷ phú được tự doanh CTCK "gom" hàng phiên cuối tuần, ngược chiều nhóm bán lẻ bị bán mạnh

VN-Index mở cửa phiên cuối tuần trong sắc đỏ. Diễn biến điều chỉnh giảm ở nhóm bluechips, điển hình là cổ phiếu nhóm Vingroup đã gây áp lực lớn lên chỉ số chung và đồng thời kéo theo sự tiêu cực lên thị trường. Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.877,13, giảm 19,76 điểm, tương đương 1,04%. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 3.285 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK mua ròng nhẹ 7 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại MCH với giá trị -52 tỷ đồng, tiếp theo là MWG (-29 tỷ), SSI (-21 tỷ), STB (-16 tỷ), MSN (-14 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng như VPB (-13 tỷ), MBB và HDB cùng ở mức -10 tỷ, TCB (-9 tỷ) và TV2 (-6 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu VIC được mua ròng mạnh nhất với giá trị 42 tỷ đồng. Theo sau là CTG (32 tỷ), VHM (17 tỷ), HPG (14 tỷ), VND (10 tỷ), VIX (9 tỷ), FUEVFVND, POW, FPT và VCI cùng ghi nhận mức 8 tỷ đồng.