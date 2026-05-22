BSC sắp trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%

CTCP Chứng khoán BIDV (BSC, mã: BSI) vừa thông qua nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành 24,53 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tương đương 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Thời gian phát hành dự kiến diễn ra trong năm 2026, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Nếu hoàn tất, BSC sẽ tăng vốn điều lệ từ mức 2.453,6 tỷ đồng lên 2.699 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2026, BSC ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 697 tỷ đồng, tăng mạnh 106,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, tổng chi phí hoạt động của công ty ở mức 345,6 tỷ đồng, tăng 148%. Kết quả, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 117 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của công ty đạt 18.163 tỷ đồng, tăng 9,2% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay chiếm 9.165 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,8%; danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 6.381 tỷ đồng, tăng hơn 43%; các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn chiếm 1.443 tỷ đồng, tăng gần 27%.

Ở phía bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 12.546 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm, tập trung chủ yếu ở các khoản vay ngắn hạn với 11.199 tỷ đồng.



