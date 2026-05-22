Cổ phiếu VND bật tăng kịch trần sau phát ngôn “VNDirect chuẩn bị comeback" của Chủ tịch Phạm Minh Hương

Tâm điểm ngày giao dịch 22/5 dồn vào nhóm cổ phiếu chứng khoán với đầu tàu VNDirect (VND) ghi nhận sắc tím ngay đầu phiên chiều. Dòng tiền ồ ạt chảy vào đã đẩy thị giá cổ phiếu VND tăng hết biên độ 6,7%, chạm mức 17.450 đồng/cp.

Giao dịch tại mã cổ phiếu chứng khoán này diễn ra sôi động với hơn 45 triệu cổ phiếu được khớp lệnh – mức cao nhất trong 7 tháng trở lại đây. Đáng chú ý, lượng dư mua tại mức giá trần đạt xấp xỉ 5 triệu đơn vị.

Diễn biến khởi sắc của VND ghi nhận trong bối cảnh cổ đông VNDirect liên tục đón các thông tin tích cực trong thời gian qua. Ngày 1/6 tới, VNDirect sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 5%. Ngày chi trả dự kiến là 19/6. Với hơn 1,52 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, quy mô đợt cổ tức này ước tính hơn 761 tỷ đồng.

Cùng với đó, những phát ngôn gần đây của ban lãnh đạo VNDirect cho thấy quyết tâm trở lại bứt phá của công ty chứng khoán này trong thời gian tới. Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch HĐQT VNDirect cho rằng sau nhiều biến động, trong hai năm qua công ty buộc phải "đi chậm lại" để xử lý nhiều vấn đề nội tại, bao gồm sự cố bị tấn công hệ thống và những ảnh hưởng liên quan đến thị trường trái phiếu.

Vị lãnh đạo thừa nhận VNDirect đã bỏ lỡ cơ hội gia tăng thị phần trong nhịp tăng mạnh vừa qua của thị trường chứng khoán, khi phải tập trung nguồn lực xử lý các vấn đề liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp cũng như khắc phục hậu quả từ vụ tấn công mạng năm 2024.

Song, theo kế hoạch, giai đoạn tới sẽ là thời điểm VNDirect “comback lại đường đua”, với mục tiêu vừa chuyển đổi mô hình kinh doanh, vừa duy trì hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) ở mức tối thiểu 15% trong 5 năm tới.

Động lực chính cho sự bứt phá này đến từ việc kích hoạt chiến lược VNDNEXT, đánh dấu hành trình vươn tầm từ một công ty chứng khoán truyền thống thành định chế tài chính toàn diện. Hệ sinh thái mới sẽ xoay quanh Tháp tài sản HWG bao gồm Sức khỏe tài chính, Tích lũy và Tăng trưởng, đi kèm các hành trình đầu tư cá nhân hóa sâu sắc.

Lãnh đạo VNDirect cũng nhìn nhận chưa bao giờ ngành tài chính, chứng khoán và thị trường vốn có cơ hội lớn như hiện nay, khi vai trò của công ty chứng khoán ngày càng được doanh nghiệp, nhà đầu tư và cơ quan quản lý nhìn nhận rõ hơn.

Cũng tại kỳ đại hội vừa qua, cổ đông VNDirect đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu đạt 5.569 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 2.414 tỷ đồng, tăng 19%. Các chỉ số hiệu quả dự kiến cải thiện với ROA đạt 4,6% và ROE đạt 11,1%.

Song song với kế hoạch kinh doanh, VNDirect dự kiến phát hành tổng cộng tối đa 462 triệu cổ phiếu thông qua ba phương án. Trong đó, công ty dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa 106,6 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1 với khối lượng tối đa khoảng 325,8 triệu cổ phiếu, giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu; đồng thời phát hành tối đa 30 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động cũng với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.