Mai Chi | 22-05-2026 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Một cổ phiếu bị khối ngoại "xả" 1.500 tỷ đồng phiên 22/5

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 3.285 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường khiến VN-Index chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 22/5. VN-Index chốt phiên giảm gần 20 điểm, lên 1.877 điểm. Thanh khoản duy trì với giá trị giao dịch trên HoSE đạt trên 22.000 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 3.240 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu FPT được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 74 tỷ đồng. Theo sau, ACB và VPI là mã tiếp theo được gom mạnh 61 và 21 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ở chiều ngược lại, MSB dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 1.500 tỷ đồng. Theo sau là VIC và HPG, lần lượt bị bán ròng 247 tỷ đồng và 234 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 30 tỷ đồng

Tại chiều mua, TNG được mua ròng mạnh nhất với giá trị 2,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, C69 xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 1 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng PVI, VFS, VC3.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, IDC là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 20 tỷ đồng; theo sau PVS bị bán 12 tỷ, MBS, SHS, DXP bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 15tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MSR được khối ngoại mua 1 tỷ đồng. Theo sau, WSB và F88 cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 16 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , PAT, VNP, ,...

