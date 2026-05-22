VN-Index mất gần 20 điểm, một cổ phiếu vẫn "tỏa sáng"

Phiên giao dịch cuối tuần ngày 22-5, thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục gặp áp lực điều chỉnh ngắn hạn.

VN-Index nhanh chóng chìm vào sắc đỏ ngay từ những phút đầu mở cửa và trượt dài trong suốt phiên sáng. Có thời điểm, áp lực bán tháo đẩy chỉ số đại diện sàn HoSE rơi tự do xuống mốc 1.856,08 điểm, tương đương mức giảm hơn 40 điểm so với tham chiếu.

Tuy nhiên, kịch bản "lội ngược dòng" quen thuộc của những phiên gần đây lại một lần nữa được nhen nhóm vào phiên chiều. Dòng tiền bắt đáy chủ động nhập cuộc ở vùng giá thấp giúp VN-Index từng bước thu hẹp đà giảm, kéo đồ thị hướng dần lên vùng 1.880 điểm.

Mặc dù vậy, nỗ lực phục hồi này đã không thể trọn vẹn. Sức ép bủa vây từ các mã vốn hóa lớn vào những phút cuối khiến chỉ số quay đầu hạ nhiệt.

Chốt phiên, VN-Index giảm 19,76 điểm (tương đương 1,04%), lùi về mức 1.877,13 điểm. Tương tự, rổ VN30 cũng ghi nhận mức giảm 16,58 điểm (-0,82%), xuống 2.010,93 điểm. Độ rộng thị trường trên HoSE nghiêng về bên bán với 177 mã giảm, 133 mã tăng và 52 mã đứng giá.

Tác nhân lớn nhất ghì chân thị trường trong phiên hôm nay là sự suy yếu đồng loạt của nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup. Sức ép cung dai dẳng khiến các trụ cột này không thể ngóc đầu lên nổi cho đến tận lúc đóng cửa.

Cụ thể, VHM giảm sâu 3,8%, VRE mất 3,4%, trong khi "anh cả" VIC cũng lùi 1% và VPL giảm nhẹ 0,1%. Chỉ riêng đà giảm của nhóm Vingroup đã lấy đi hàng loạt điểm số, làm thui chột nỗ lực phục hồi của thị trường chung.

Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng và dầu khí cũng chưa thể tìm lại điểm cân bằng. Các mã dầu khí lớn như PVD (-3,7%), BSR (-3,3%), GAS (-2,7%) và PLX (-2,3%) đồng loạt chìm trong sắc đỏ. Nhóm cổ phiếu ngân hàng phân hóa nhưng các "ông lớn" như VCB (-2,2%), BID (-1,8%) hay VPB (-0,7%) lại tạo thêm gánh nặng cho chỉ số.

Tuy nhiên, diễn biến đáng lo ngại nhất và cũng là rào cản lớn nhất cho nỗ lực lội ngược dòng của VN-Index chính là đà bán ròng xối xả của nhà đầu tư nước ngoài. Thống kê trên sàn HoSE cho thấy khối ngoại đã ghi nhận một phiên bán với quy mô kỷ lục.

Cụ thể, khối này chỉ mua vào 1.791,56 tỉ đồng nhưng lại bán ra tới 5.029,83 tỉ đồng, tương ứng giá trị bán ròng lên tới hơn 3.238 tỉ đồng. Lượng cung khổng lồ từ khối ngoại đổ ập xuống khiến dòng tiền nội dù nỗ lực bắt đáy cũng không thể hấp thụ hết.

Điểm tích cực và đáng chú ý nhất trong bức tranh thị trường ngày 22-5 là sự bứt phá mạnh mẽ của một số cổ phiếu nhóm ngành sau giai đoạn điều chỉnh sâu, nổi bật là chứng khoán và thép.

Bất chấp VN-Index đỏ lửa, dòng tiền vẫn cuồn cuộn đổ vào nhóm cổ phiếu chứng khoán. Cổ phiếu VND trở thành tâm điểm chú ý khi bứt tốc vọt tăng tới 6,7%, chốt tuần ở mức giá trần 17.450 đồng/cổ phiếu.

Thông tin tích cực được cho là đến từ việc UBND TPHCM vừa yêu cầu các sở, ngành đẩy nhanh tháo gỡ vướng mắc pháp lý, quỹ đất thanh toán hợp đồng BT, điều chỉnh tổng mức đầu tư và giải ngân vốn cho dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng do Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 (thuộc Trung Nam Group) làm chủ đầu tư.

Ngay sau thông tin này, cổ phiếu VND của Chứng khoán VNDirect, đơn vị đầu tư hàng ngàn tỉ đồng vào trái phiếu của Trung Nam Group - lập tức tăng kịch trần lên 17.450 đồng, khớp lệnh hơn 45 triệu cổ phiếu; khối ngoại mua ròng khoảng 1,1 triệu đơn vị.

Các mã lớn khác trong ngành cũng ghi nhận sự khởi sắc ấn tượng: SSI tăng 1,7%, SHS tăng 3,5%, FTS tăng 3,4% và VCI tăng 1,6%.

Nhà đầu tư liên tục "thót tim" với những phiên rung lắc mạnh. Ảnh minh họa AI

Tương tự, nhóm cổ phiếu thép cũng chứng kiến sự trỗi dậy của các mã vốn hóa vừa. Trong khi HPG điều chỉnh nhẹ 0,8%, dòng tiền lại tìm đến HSG kéo mã này tăng 3,3%, NKG tăng 1,5% và VGS nhích 0,8%.

Sự phục hồi của hai nhóm ngành nhạy cảm với dòng tiền này cho thấy tâm lý nhà đầu tư chưa hoàn toàn bi quan và vẫn đang tích cực tìm kiếm cơ hội ở những cổ phiếu đã chiết khấu về vùng giá hấp dẫn.

Nhờ dòng tiền lan tỏa ở các nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, sàn Hà Nội ghi nhận diễn biến lạc quan hơn hẳn. Chỉ số HNX-Index đi ngược dòng thị trường chung, đóng cửa tăng 3,14 điểm (+1,19%) lên 267,51 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức tương đối tích cực, đạt hơn 846 triệu cổ phiếu được sang tay trên HoSE, tương ứng giá trị giao dịch hơn 22.028 tỉ đồng.

Theo giới quan sát, sự phân hóa gay gắt giữa cổ phiếu các nhóm ngành cùng áp lực bán chưa có dấu hiệu dừng lại từ khối ngoại cho thấy thị trường đang trong giai đoạn thử thách tâm lý khắc nghiệt, đòi hỏi sự thận trọng cao trong việc quản trị rủi ro danh mục.