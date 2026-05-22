Nhiều doanh nghiệp 'thay ghế' lãnh đạo cấp cao

Theo Duy Quang | 22-05-2026 - 17:37 PM | Thị trường chứng khoán

Dược Phẩm Imexpharm, Bất động sản An Gia, Ngân hàng OCB, Bảo Minh có nhiều thay đổi ở vị trí thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ, phó tổng giám đốc.

Ngày 22/5, Công ty CP Dược Phẩm Imexpharm (mã chứng khoán: IMP) công bố kế hoạch kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị. Trước đó, vào ngày 5/5, Livzon Pharmaceutical Group của Trung Quốc, thông qua công ty con Lian SGP Holding Pte. Ltd. đã hoàn tất giao dịch mua cổ phiếu IMP để trở thành cổ đông lớn của Imexpharm.

Theo đó, Livzon Pharmaceutical Group đã mua lại 61,79% cổ phần của Imexpharm từ nhóm các công ty liên quan tới Tập đoàn SK (bao gồm Quỹ SK Investment Vina III Pte.Ltd, Công ty CP Đầu tư Bình Minh Kim, Công ty CP Đầu tư KBA) và nhận chuyển nhượng 6,08% cổ phần từ hơn 100 cổ đông khác.

Dược Phẩm Imexpharm thay đổi cổ đông lớn.

Với giao dịch này, Livzon Pharmaceutical Group đã chính thức sở hữu 67,87% vốn điều lệ, trở thành cổ đông lớn tại Imexpharm.

Với cơ cấu cổ đông mới sau khi Tập đoàn SK thoái vốn, các thành viên Hội đồng quản trị đại diện phần vốn của Tập đoàn SK và thành viên độc lập do Tập đoàn SK đề cử đã nộp đơn từ nhiệm. Cụ thể, 2 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là ông Woo Sungmin và ông Trương Minh Hùng, bên cạnh thành viên Hội đồng quản trị độc lập Chung Suyong đã nộp đơn từ nhiệm. Riêng ông Trương Minh Hùng còn xin từ nhiệm vai trò thành viên Ủy ban kiểm toán IMP.

Hội đồng quản trị Imexpharm hiện có 6 nhân sự. Bên cạnh 3 cá nhân vừa có đơn từ nhiệm, các thành viên còn lại bao gồm bà Hàn Thị Khánh Vinh, ông Hoàng Đức Hùng và thầy thuốc Nhân dân - Dược sĩ Trần Thị Đào (kiêm Tổng Giám đốc). Tại Ủy ban kiểm toán, nếu ông Trương Minh Hùng từ nhiệm, chỉ còn ông Hoàng Đức Hùng.

Sắp tới, Livzon Pharmaceutical Group sẽ đề cử và giới thiệu các nhân sự tham gia vào Hội đồng quản trị của Imexpharm. Đồng thời, IMP sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường để thông qua vấn đề này.

Bất động sản An Gia thay Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ.

Tương tự, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán: AGG) thông qua bổ nhiệm bà Lê Tùng Kim Thủy giữ chức Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ. Vị trí này trước đó do bà Nguyễn Thị Phương Thảo đảm nhận và đã bị miễn nhiệm vào ngày 20/3.

Hồi giữa tháng 4, Hội đồng quản trị An Gia thông qua việc góp vốn lập Công ty TNHH An Gia Services, hoạt động theo mô hình trách nhiệm hữu hạn một thành viên với vốn điều lệ 20 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Quỳnh Giang - Giám đốc khối Thương mại của AGG - được ủy quyền làm người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp. Chủ tịch Hội đồng quản trị AGG Nguyễn Bá Sáng sẽ chịu trách nhiệm hoàn tất thủ tục pháp lý thành lập doanh nghiệp.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (mã chứng khoán: OCB) công bố quyết định bổ nhiệm ông Shayannasr Hamed (Chris Shayan) giữ chức vụ Phó tổng Giám đốc kể từ ngày 1/6, nhằm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao trong giai đoạn chiến lược 2026 - 2030.

Ông Chris Shayan có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, phát triển công nghệ ngân hàng, fintech, đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao tại nhiều tổ chức tài chính lớn trong và ngoài nước.

Ông Chris Shayan - tân Phó tổng Giám đốc OCB.

Tổng Công ty CP Bảo Minh (mã chứng khoán: BMI) cũng công bố thông tin về việc nhận được đơn xin thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Việt Thành, với thời điểm đề nghị chấm dứt nhiệm vụ từ ngày 1/6.

Theo nội dung đơn, ông Thành cho biết quyết định từ nhiệm xuất phát từ sự thay đổi trong phân công công tác tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và đồng thời do nhu cầu cá nhân. Hiện ông là đại diện phần vốn của SCIC tại Bảo Minh. Ông Lê Việt Thành tham gia Hội đồng quản trị Bảo Minh từ năm 2020. Ngoài vai trò tại đây, ông hiện còn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng An Giang (mã chứng khoán: CAG) từ năm 2016.

Giá cước cho thuê neo cao, doanh nghiệp sở hữu đội tàu container lớn nhất Việt Nam kỳ vọng tăng trưởng mạnh

Các Công ty chứng khoán nói gì về phiên VN-Index bất ngờ đảo chiều?

VN-Index mất gần 20 điểm, một cổ phiếu vẫn "tỏa sáng"

