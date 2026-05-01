Theo Tổng Giám đốc MoneyGain, “thị trường tăng nhưng tài khoản không tăng” là dấu hiệu điển hình của một thị trường phân hóa mạnh.

“VN-Index tăng mạnh, nhưng không phải danh mục nào cũng vui. Đó là cảm giác rất thật của nhiều nhà đầu tư cá nhân trong 3 tháng gần đây”, bà Nguyễn Thị Bình Minh, Tổng Giám đốc MoneyGain, nhận định trong chia sẻ mới đây.

Nhìn trên bề mặt, thị trường đang rất tích cực khi VN-Index liên tục tiến lên vùng cao mới. Tuy nhiên, thực tế trong danh mục của nhiều nhà đầu tư lại không hoàn toàn tương đồng với diễn biến của chỉ số. Không ít cổ phiếu vẫn đi ngang, thậm chí giảm giá, khiến cảm giác “thị trường tăng nhưng tài khoản không tăng” trở nên khá phổ biến.

Theo Tổng Giám đốc MoneyGain, đây là dấu hiệu điển hình của một thị trường phân hóa mạnh.

Cụ thể, trong 3 tháng gần đây, VN-Index tăng gần 270 điểm, tương đương khoảng 15–16%. Tuy nhiên, theo dữ liệu đóng góp điểm số của MoneyGain, nhóm cổ phiếu VIN gồm VIC, VHM, VRE và VPL đã đóng góp khoảng 245,9 điểm, chiếm xấp xỉ 91% mức tăng của chỉ số. Riêng VIC đóng góp khoảng 171 điểm.

Dữ liệu: MoneyGain

Theo dữ liệu cập nhật trên MoneyGain, gần 90% doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh quý I/2026. Doanh thu toàn thị trường tăng khoảng 21,4%, trong khi lợi nhuận tăng khoảng 36,3%. Nhìn bề mặt, đây là con số tích cực, nhưng điểm cần lưu ý là chất lượng tăng trưởng không đồng đều giữa các nhóm ngành và từng cổ phiếu.

Tính riêng trên HoSE, lợi nhuận quý I/2026 tăng hơn 50%. Tuy nhiên, nếu loại nhóm VIN, mức tăng chỉ còn khoảng 19,2%; nếu tiếp tục loại yếu tố đột biến từ BSR, tăng trưởng còn khoảng 13,5%. Điều này cho thấy thị trường vẫn tăng trưởng, nhưng mức tăng thực chất thấp hơn khá nhiều so với con số bề mặt.

Theo bà Bình Minh, trong bối cảnh này, nhà đầu tư không nên chỉ nhìn vào mức tăng chung của lợi nhuận hay chỉ số ngành. Điều quan trọng là phải bóc tách xem tăng trưởng đến từ nền tảng kinh doanh lan tỏa hay chỉ đến từ một vài doanh nghiệp lớn, thậm chí từ yếu tố đột biến.

Câu hỏi quan trọng hiện nay không còn là VN-Index có tăng tiếp hay không, mà là lợi nhuận đang chảy về ngành nào, cổ phiếu nào đại diện tốt cho ngành đó, dòng tiền có xác nhận không, và tăng trưởng có bền vững hay chỉ đến từ yếu tố bất thường.

Trong một thị trường như vậy, lợi thế thuộc về nhà đầu tư biết đọc dữ liệu, hiểu sự phân hóa giữa các nhóm ngành và chọn đúng cổ phiếu có cả nền tảng cơ bản lẫn sự xác nhận từ dòng tiền.

Hai chỉ báo đáng tin cậy ﻿trên MoneyGain

Để đọc dữ liệu hiệu quả hơn, bà Minh tiết lộ 2 chỉ báo đáng tin cậy mà nhà đầu tư có thể kết hợp. Một là xếp hạng lợi nhuận, phản ánh mức độ nổi bật của cổ phiếu về tăng trưởng và chất lượng lợi nhuận so với mặt bằng thị trường. Hai là sức mạnh giá cho biết liệu câu chuyện lợi nhuận đó đã được dòng tiền và diễn biến giá xác nhận hay chưa.

Điển hình tại nhóm ngân hàng, dữ liệu MoneyGain cho thấy sự phân hóa khá rõ giữa từng cổ phiếu. CTG đang nổi bật hơn khi lợi nhuận quý I/2026 tăng 64,6%, Xếp hạng Lợi nhuận đạt 87 và Sức mạnh giá ở mức 67, cho thấy kết quả kinh doanh cải thiện đang phần nào được thị trường xác nhận qua diễn biến giá.

Ngược lại, ACB dù vẫn tăng lợi nhuận 17,5%, nhưng Xếp hạng Lợi nhuận chỉ đạt 47 và Sức mạnh giá ở mức 45, phản ánh cổ phiếu chưa nhận được sự đồng thuận rõ rệt từ dòng tiền. Điều này cho thấy ngay trong cùng một ngành, cơ hội cũng không chia đều; nhà đầu tư không chỉ cần chọn đúng nhóm ngành mà còn phải chọn đúng cổ phiếu đại diện có cả nền tảng lợi nhuận và sức mạnh giá tốt hơn.

Một ví dụ dễ thấy khác là nhóm cảng biển và kho bãi. Theo dữ liệu MoneyGain, ngành này ghi nhận doanh thu quý I tăng khoảng 22,1%, lợi nhuận tăng khoảng 31%, trong khi Sức mạnh giá đạt 81 và hiệu suất từ đầu năm khoảng 8,7%. Trong nhóm, GMD là trường hợp đáng chú ý khi doanh thu quý I tăng 13,7%, lợi nhuận tăng 32,6%, Xếp hạng Lợi nhuận đạt 65, còn Sức mạnh giá đạt 87. Điều này cho thấy GMD không phải cổ phiếu có mức tăng lợi nhuận đột biến nhất thị trường, nhưng lại là trường hợp có sự đồng thuận tương đối tốt giữa nền tảng kinh doanh và phản ứng của dòng tiền.