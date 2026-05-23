Giá vàng về sát 4.500 USD/oz, quỹ lớn nhất thế giới mạnh tay bán hàng tấn vàng

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 2,9 tấn vàng trong phiên 22/5, qua đó giảm lượng vàng nắm giữ xuống còn 1.035 tấn.

Tính chung cả tuần, quỹ bán ròng 2,5 tấn vàng, sau khi mua ròng 3,5 tấn vàng trong tuần trước. ﻿

Động thái bán ròng mạnh tay của SPDR diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới giảm mạnh phiên thứ Sáu. Theo sàn Kitco, giá vàng đã về sát mốc 4.500 USD/oz đóng cửa phiên 22/5, tương ứng mất 0,74%.

Mốc 4.500 USD/oz đang trở nên bấp bênh khi tiến trình đàm phán chấm dứt cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có bước tiến đáng kể.

Giới đầu tư vẫn hoài nghi về khả năng Washington và Tehran sớm đạt thỏa thuận, khiến giá dầu nhích tăng trong phiên thứ Sáu. Dầu Brent chốt ở 103,54 USD/thùng, còn WTI lên 96,6 USD/thùng. Tuy nhiên, những tín hiệu hy vọng về hòa bình vẫn giúp giá dầu giảm mạnh trong cả tuần, với Brent mất hơn 5% và WTI giảm hơn 8%.

Dù vậy, đà giảm của dầu thô chưa đủ xoa dịu lo ngại lạm phát. Nhà đầu tư vẫn lo ngại việc giá dầu duy trì ở mức cao có thể khiến lạm phát toàn cầu leo thang, buộc các ngân hàng trung ương lớn như Fed duy trì hoặc tăng lãi suất. Tâm lý này kéo theo làn sóng bán trái phiếu chính phủ, đẩy lợi suất tăng cao.

Tất cả những dịch chuyển như vậy đều không có lợi cho giá của vàng, một tài sản không mang lãi suất.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy Wall Street vẫn giữ vững quan điểm bi quan về triển vọng ngắn hạn của vàng, trong khi Main Street vẫn duy trì xu hướng lạc quan dai dẳng bất chấp những tổn thất của vàng.

“ Giá vàng đã phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 4.500 USD nhưng phần lớn thời gian trong tuần này vẫn duy trì ở mức trên ngưỡng đó ,” Marc Chandler, giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, nhận định.

“ Nó vẫn chưa chứng tỏ được sức mạnh tăng giá. Để làm được điều đó có thể cần một đợt tăng giá vượt qua vùng 4.600 USD. Ngay cả với sự phục hồi của trái phiếu, những người đầu tư vào vàng cũng không thể giành lại quyền kiểm soát. Rủi ro giảm giá có thể hướng tới đường trung bình động 200 ngày, hiện ở mức khoảng 4.370 USD. ”