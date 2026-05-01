Một cổ phiếu ngành thép tăng trần lên cao nhất 2 năm

Đóng cửa phiên 22/5, cổ phiếu TVN của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP bất ngờ tăng kịch trần lên mức 10.600 đồng/cp, tương ứng tăng 13,98% so với phiên trước. Đây là vùng giá cao nhất của cổ phiếu này trong khoảng 2 năm trở lại đây, đồng thời nối dài nhịp hồi phục khá tích cực của TVN từ đầu tháng 5.

Không chỉ tăng mạnh về thị giá, thanh khoản TVN cũng tăng cao đột biến với hơn 4,7 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, đánh dấu mức cao nhất trong gần 5 năm.

Diễn biến tăng mạnh của TVN càng gây chú ý khi xuất hiện trong bối cảnh thông tin pháp lý liên quan đến Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM), trong đó, một số cá nhân tại Tổng Công ty Thép Việt Nam cũng bị khởi tố.

Theo Cổng thông tin Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn và khám xét đối với 24 đối tượng trong quá trình điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại VTM và các đơn vị có liên quan.

Vụ án liên quan đến nhiều tội danh, trong đó có “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

Đáng chú ý, trong danh sách 16 bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, có nhiều lãnh đạo và cựu lãnh đạo liên quan đến Tổng Công ty Thép Việt Nam như ông Lê Phú Hưng, nguyên thành viên HĐQT VNS; ông Đậu Văn Hùng, nguyên Tổng Giám đốc VNS; và ông Nguyễn Trọng Khôi, Phó Tổng Giám đốc VNS .

Theo tìm hiểu, Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL) được thành lập vào năm 1995 trên cở sở hợp nhất Tổng Công ty Thép Việt Nam thuộc Bộ Công nghiệp nặng và Tổng Công ty Kim khí thuộc Bộ Vật tư. VNSTEEL hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thép và các vật tư, thiết bị liên quan đến ngành thép.

Hệ sinh thái của TVN gồm 15 công ty con cùng 19 công ty liên doanh, liên kết, trong đó có một số đơn vị đáng chú ý như công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL, công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, công ty cổ phần Tôn Phương Nam và công ty cổ phần Kim khí TP.HCM.﻿

Cơ cấu cổ đông của TVN khá cô đặc khi Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ 93,93% vốn điều lệ, kéo theo tỷ lệ cổ phiếu tự do lưu hành trên thị trường ở mức thấp.﻿

Ở góc nhìn khác, kết quả kinh doanh gần đây cũng phần nào hỗ trợ tâm lý với cổ phiếu TVN. Trong quý 1/2026, Tổng Công ty Thép Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần hơn 13.658 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 208 tỷ đồng, tăng mạnh 82% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến cuối quý 1/2026, tổng tài sản của TVN đạt khoảng 28.018 tỷ đồng, giảm so với đầu năm, nợ phải trả ở mức 17.505 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đạt khoảng 2.644 tỷ đồng.