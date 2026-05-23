BIDV chào bán thành công 1.365 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã: BID, sàn HoSE) vừa báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 554/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 29/12/2025.



Theo đó, BIDV chào bán 36,98 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, chia làm 3 mã. Đây là các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

Kết thúc đợt chào bán vào ngày 20/5, ngân hàng đã chào bán thành công tổng cộng 13,65 triệu trái phiếu, chiếm 36,91% tổng lượng trái phiếu đăng ký chào bán.

Trong đó, có 9,14 triệu trái phiếu mã BIDL2633004C được phân phối cho 1.107 nhà đầu tư trong nước, tương đương giá trị phát hành 914,89 tỷ đồng. Trái phiếu này kỳ hạn 7 năm, áp dụng lãi suất thả nổi = lãi suất tham chiếu + biên độ 1,8%/năm.

Mã BIDL2634005C có 4,46 triệu trái phiếu được phân phối cho 40 nhà đầu tư trong nước, tương đương giá trị phát hành 446,5 tỷ đồng. Trái phiếu này kỳ hạn 10 năm, áp dụng lãi suất thả nổi = lãi suất tham chiếu + biên độ 1,9%/năm.

Còn lại mã BIDL2636006C có 37.412 trái phiếu được phân phối cho 44 nhà đầu tư, tương đương giá trị phát hành 3,74 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn 10 năm, áp dụng lãi suất thả nổi = lãi suất tham chiếu + biên độ 1,9%/năm.

Như vậy, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu này là 1.365,2 tỷ đồng.

Nguồn: BIDV

Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 554/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 29/12/2025, BIDV chào bán tổng cộng 90 triệu trái phiếu chia thành 3 đợt:

Đợt 1 gồm 40 triệu trái phiếu; đợt 2 gồm 30 triệu trái phiếu và số lượng trái phiếu chưa phân phối hết của đợt 1; đợt 3 gồm 20 triệu trái phiếu và số lượng trái phiếu chưa phân phối hết của đợt 2.

Trong diễn biến khác, BIDV mới đây công bố nghị quyết phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thêm gần 4.982 tỷ đồng.

Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành gần 498,2 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), tương đương 6,84% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Nguồn vốn thực hiện từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo BCTC kiểm toán năm 2025. Thời gian phát hành và hoàn thành dự kiến trong quý II-III/2026. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng từ mức 72.801 tỷ đồng lên 77.783 tỷ đồng.

Hiện BIDV có 2 cổ đông lớn gồm cổ đông Nhà nước nắm giữ 73,73% vốn điều lệ và cổ đông ngoại là Keb Hana Bank Co., Ltd (Hàn Quốc) nắm 14,21% vốn. Dự kiến hai cổ đông này vẫn duy trì tỷ lệ sở hữu sau đợt phát hành.