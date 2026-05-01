Người nhà của nữ CEO Thép Tiến Lên bị phạt nặng

Cụ thể, bà Phạm Thúy Liễu bán gần 2,4 triệu cổ phiếu TLH nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Báo cáo tình hình quản trị năm 2025 của công ty cho thấy, bà Liễu là chị dâu của bà Phạm Thị Hồng.

Với vi phạm kể trên, bà Liễu bị xử phạt 2% trên quy mô giao dịch tính theo mệnh giá, tương ứng gần 480 triệu đồng, bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong vòng 4 tháng.

Trên thị trường chứng khoán , cổ phiếu TLH đang giao dịch dưới mệnh giá, chỉ 4.650 đồng/cổ phiếu. Tháng 4 vừa qua, cổ phiếu tiếp tục nằm bị Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) giữ nguyên diện cảnh báo do lỗ lũy kế gần 18 tỷ đồng tính đến ngày 31/12/2025.

Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt vì lỗi công bố thông tin.

Ngoài trường hợp xử phạt cá nhân, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) còn ban hành một số quyết định xử phạt với các doanh nghiệp. CTCP Tập Đoàn Xuân Thiện bị phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với báo cáo tình hình thực hiện cam kết với trái chủ năm 2022 và báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán cùng năm.

CTCP Thương mại dịch vụ nhựa bao bì Kiến Đức cũng bị xử phạt 92,5 triệu đồng vì hàng loạt vi phạm công bố thông tin. Doanh nghiệp này bị xác định không công bố nhiều báo cáo liên quan đến tình hình sử dụng vốn trái phiếu, báo cáo tài chính bán niên và tình hình thực hiện nghĩa vụ với trái chủ trong các năm 2022-2025.

Ngoài ra, công ty còn công bố thông tin chậm đối với nhiều tài liệu như báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo tài chính năm 2024 và các báo cáo thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Một trường hợp khác là Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam bị phạt 92,5 triệu đồng do không báo cáo UBCKNN nhiều tài liệu quan trọng theo quy định. Các tài liệu chưa báo cáo bao gồm biên bản họp và nghị quyết Hội đồng thành viên trong năm 2024, cùng các hợp đồng tín dụng hàng trăm tỷ đồng ký với Ngân hàng KEB Hana và Nonghyup - chi nhánh Hà Nội.