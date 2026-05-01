Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người nhà của nữ CEO Thép Tiến Lên bị phạt nặng

Theo Việt Linh | 24-05-2026 - 00:02 AM | Thị trường chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt bà Phạm Thúy Liễu số tiền gần 480 triệu đồng vì bán “chui” cổ phiếu TLH của Công ty CP (CTCT) Tập đoàn Thép Tiến Lên. Bà Liễu được xác định là người liên quan của bà Phạm Thị Hồng - Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên.

Cụ thể, bà Phạm Thúy Liễu bán gần 2,4 triệu cổ phiếu TLH nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Báo cáo tình hình quản trị năm 2025 của công ty cho thấy, bà Liễu là chị dâu của bà Phạm Thị Hồng.

Với vi phạm kể trên, bà Liễu bị xử phạt 2% trên quy mô giao dịch tính theo mệnh giá, tương ứng gần 480 triệu đồng, bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong vòng 4 tháng.

Trên thị trường chứng khoán , cổ phiếu TLH đang giao dịch dưới mệnh giá, chỉ 4.650 đồng/cổ phiếu. Tháng 4 vừa qua, cổ phiếu tiếp tục nằm bị Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) giữ nguyên diện cảnh báo do lỗ lũy kế gần 18 tỷ đồng tính đến ngày 31/12/2025.

Người nhà của nữ CEO Thép Tiến Lên bị phạt nặng- Ảnh 1.

Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt vì lỗi công bố thông tin.

Ngoài trường hợp xử phạt cá nhân, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) còn ban hành một số quyết định xử phạt với các doanh nghiệp. CTCP Tập Đoàn Xuân Thiện bị phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với báo cáo tình hình thực hiện cam kết với trái chủ năm 2022 và báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán cùng năm.

CTCP Thương mại dịch vụ nhựa bao bì Kiến Đức cũng bị xử phạt 92,5 triệu đồng vì hàng loạt vi phạm công bố thông tin. Doanh nghiệp này bị xác định không công bố nhiều báo cáo liên quan đến tình hình sử dụng vốn trái phiếu, báo cáo tài chính bán niên và tình hình thực hiện nghĩa vụ với trái chủ trong các năm 2022-2025.

Ngoài ra, công ty còn công bố thông tin chậm đối với nhiều tài liệu như báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo tài chính năm 2024 và các báo cáo thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Một trường hợp khác là Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam bị phạt 92,5 triệu đồng do không báo cáo UBCKNN nhiều tài liệu quan trọng theo quy định. Các tài liệu chưa báo cáo bao gồm biên bản họp và nghị quyết Hội đồng thành viên trong năm 2024, cùng các hợp đồng tín dụng hàng trăm tỷ đồng ký với Ngân hàng KEB Hana và Nonghyup - chi nhánh Hà Nội.

Theo Việt Linh

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khối ngoại bán ròng đột biến gần 6.400 tỷ đồng tuần giữa tháng 5, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Khối ngoại bán ròng đột biến gần 6.400 tỷ đồng tuần giữa tháng 5, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất? Nổi bật

Chủ tịch tuyên bố trở lại 'đường đua', cổ phiếu VNDirect tăng trần

Chủ tịch tuyên bố trở lại 'đường đua', cổ phiếu VNDirect tăng trần Nổi bật

VinFast công bố logo riêng cho dòng xe Green, nói lên điều gì?

VinFast công bố logo riêng cho dòng xe Green, nói lên điều gì?

21:48 , 23/05/2026
Chứng khoán tuần qua: Các sếp FPT được mua cổ phiếu rẻ hơn 90% thị giá, cổ phiếu PC1 “nổi sóng” trở lại

Chứng khoán tuần qua: Các sếp FPT được mua cổ phiếu rẻ hơn 90% thị giá, cổ phiếu PC1 “nổi sóng” trở lại

21:47 , 23/05/2026
Nối gót Elon Musk, một “gã khổng lồ” từ Mỹ muốn đầu tư Internet vệ tinh tại Việt Nam

Nối gót Elon Musk, một “gã khổng lồ” từ Mỹ muốn đầu tư Internet vệ tinh tại Việt Nam

15:30 , 23/05/2026
Lãnh đạo Thế giới Di động bán ra hàng triệu cổ phiếu

Lãnh đạo Thế giới Di động bán ra hàng triệu cổ phiếu

14:44 , 23/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên