Chứng khoán tuần qua: Các sếp FPT được mua cổ phiếu rẻ hơn 90% thị giá, cổ phiếu PC1 “nổi sóng” trở lại

Thị trường chứng khoán rung lắc mạnh

Thị trường chứng khoán trải qua một tuần giao dịch rung lắc với các phiên điều chỉnh giảm liên tiếp từ vùng đỉnh lịch sử về khu vực hỗ trợ 1.860-1.880. Sắc đỏ chiếm ưu thế ở hầu hết các phiên trong tuần với diễn biến phân hóa mạnh mẽ.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có ảnh hưởng lớn tới chỉ số chung như Vingroup, Gelex, Ngân hàng cũng ghi nhận vận động giảm chủ đạo. Thanh khoản giảm mạnh trong hai phiên cuối tuần thể hiện tâm lý thận trọng trên thị trường.

Kết tuần, chỉ số chính VN Index giảm 44,47 điểm (-2,31%) so với tuần trước và đóng cửa tại 1.877,13 điểm.

Các sếp FPT được mua cổ phiếu rẻ hơn 90% thị giá

Theo nghị quyết HĐQT CTCP FPT (HoSE: FPT) vừa công bố, công ty thông qua kế hoạch phát hành hơn 2,3 triệu cổ phiếu ESOP cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp cao trong năm 2026, với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn gần 90% giá thị trường.

Hai lãnh đạo tại FPT IS được phân bổ 67,7% tổng lượng cổ phiếu ESOP dành cho đội ngũ quản lý cấp cao của FPT trong đợt phát hành này.

Trong đó, hai lãnh đạo tại Công ty TNHH FPT IS được phân bổ 67,7% tổng số cổ phiếu ESOP, với ông Trần Đăng Hoà – Chủ tịch FPT IS được mua 792.000 cổ phiếu, còn ông Nguyễn Hoàng Minh – Tổng Giám đốc FPT IS được quyền mua 764.000 cổ phiếu. Tương ứng có giá trị thị trường khoảng 60 tỷ đồng mỗi người.

Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa được mua 100.000 cổ phiếu. Trong khi, hai Phó Tổng Giám đốc FPT gồm ông Nguyễn Thế Phương và ông Phạm Minh Tuấn lần lượt được phân bổ 71.000 cổ phiếu và 206.000 cổ phiếu, …

Bên cạnh đó, HĐQT FPT cũng thông qua kế hoạch phát hành hơn 8,5 triệu cổ phiếu ESOP trong khuôn khổ chương trình phát hành cho người lao động giai đoạn 2023 – 2025. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá đạt hơn 85 tỷ đồng.

Như vậy, FPT sẽ phát hành hơn 10,8 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động và đội ngũ lãnh đạo cấp cao, với tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là hơn 108 tỷ đồng.

Cổ phiếu PC1 “nổi sóng” trở lại

Sau chuỗi phiên “lao dốc” thẳng đứng, ảnh hưởng từ biến động thượng tầng lãnh đạo. Trong tuần qua, cổ phiếu PC1 của CTCP Tập đoàn PC1 thu hút mạnh dòng tiền “bắt đáy” từ các nhà đầu tư. Cụ thể, cổ phiếu PC1 có đến 4/5 phiên tăng điểm (gồm 2 phiên tăng trần).

Bất chấp đà rung lắc mạnh của thị trường chứng khoán, sau khi rơi về đáy giá trong vòng 3 năm qua, ở mức 17.650 đồng/cổ phiếu tại phiên 18/5, cổ phiếu PC1 đã ghi nhận đà tăng bứt phá trở lại. Chỉ trong 4 phiên gần đây, thị giá của mã cổ phiếu này đã tăng bứt phá gần 17%, tương ứng tăng 2.950 đồng/cổ phiếu.

Kết phiên 22/5, giá cổ phiếu PC1 ở mức 20.600 đồng/cổ phiếu, tăng 1,48% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 12,9 triệu đơn vị.

Khối ngoại bán ròng đột biến gần 6.400 tỷ đồng

Tuần qua, khối ngoại bán ròng 6.377 tỷ đồng trên toàn thị trường. Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 6.281 tỷ đồng trên HoSE, bán ròng 130 tỷ đồng trên HNX và mua ròng 34 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Tại chiều bán, áp lực bán ròng tập trung mạnh vào nhóm ngân hàng và bluechip, trong đó ACB bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 603 tỷ đồng, sát sau là MBB (-602 tỷ đồng) và HPG (-507 tỷ đồng). Các mã khác cũng ghi nhận giá trị bán ròng đáng kể như FPT (-294 tỷ đồng), VIC (-262 tỷ đồng), MWG (-231 tỷ đồng), VHM (-193 tỷ đồng), STB (-184 tỷ đồng), cùng CTG và TCB đều bị bán ròng khoảng 169 tỷ đồng.﻿

Ở chiều ngược lại, VCB dẫn đầu danh sách mua ròng với khoảng 1.325 tỷ đồng, bỏ xa phần còn lại. Theo sau là BSR (153 tỷ đồng) và BID (128 tỷ đồng). Các mã MSB (122 tỷ đồng), LPB (91 tỷ đồng), GEX (61 tỷ đồng), SHB (52 tỷ đồng), DGW (50 tỷ đồng), VPL (42 tỷ đồng) và GEE (37 tỷ đồng) cũng được khối ngoại gom ròng.

Hóa chất Đức Giang (DGC) phát thông báo quan trọng về cổ phiếu

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã: DGC) vừa công bố thông tin giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch.

Trước đó, HOSE đã quyết định đưa cổ phiếu DGC vào diện bị hạn chế giao dịch do nộp chậm báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Hiện mã này chỉ được giao dịch khớp lệnh lô chẵn theo phương thức khớp lệnh định kỳ.

Theo văn bản giải trình, phía doanh nghiệp cho biết ngày 08/05/2026, Hội đồng quản trị Công ty đã có Nghị quyết thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Cổ phiếu VND bất ngờ tăng “bốc đầu” trong phiên cuối tuần

Ngược dòng thị trường, cổ phiếu VND của Chứng khoán VNDirect tăng hết biên độ, cùng thanh khoản đột biến – “trắng bên bán” trong ngày VN-Index “bốc hơi” gần 20 điểm.

Cụ thể, kết phiên, giá cổ phiếu VND ở mức 17.450 đồng/cổ phiếu, tăng trần 6,73%, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh tăng đột biến đạt gần 45,5 triệu cổ phiếu – tăng hơn 4 lần phiên trước.

Đặc biệt, mã cổ phiếu chứng khoán này rơi vào trạng thái “trắng bên bán” – dư mua trần hơn 4,8 triệu đơn vị. Vốn hóa thị trường của VNDirect tăng bứt phá lên hơn 26.564 tỷ đồng.

Cổ phiếu VND bất ngờ được nhà đầu tư “gom” đột biến trong bối cảnh mã cổ phiếu chứng khoán này đang rơi về vùng đáy giá thấp nhất trong vòng hơn 1 năm qua. Đồng thời, kết quả kinh doanh của VNDirect diễn biến khả quan, khi quý 1/2026 công ty chứng khoán này ghi nhận doanh thu hoạt động khoảng 1.807 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 545 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ.

Năm 2026, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 3.018 tỷ đồng, tăng 20% và lợi nhuận sau thuế đạt 2.414 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước.

Bên cạnh đó, công ty cũng chuẩn bị chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 5% vào ngày 1/6 tới, yếu tố được cho là hỗ trợ thêm tâm lý nhà đầu tư.