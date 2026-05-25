Một Thành viên HĐQT LDG xin từ nhiệm

Công ty CP Đầu tư LDG (MCK: LDG, sàn HoSE) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) công bố thông tin liên quan đến nhân sự.

Theo đó, ngày 22/5/2026, LDG đã nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT doanh nghiệp của ông Nguyễn Văn Minh.

Trong đơn từ nhiệm, ông Minh xin rời vị trí Thành viên HĐQT LDG vì lý do cá nhân.

Ông Nguyễn Văn Minh từ nhiệm trong bối cảnh LDG vừa tổ chức bất thành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 lần 2.

Nguyên nhân là vì tại thời điểm 15h ngày 21/5/2026, tỷ lệ tham dự chỉ đạt 15,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, do đó đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Công ty dự kiến triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 lần 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày 21/5/2026.

Ảnh minh họa

Trước đó, theo tài liệu gửi cổ đông, LDG dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ủy ban kiểm toán; Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Doanh nghiệp cũng dự trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư dự án năm 2026; việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; mức thù lao của Thành viên HĐQT năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT trong năm 2026;...

Đáng chú ý, LDG xác định năm 2026 là giai đoạn tập trung tái cấu trúc nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động. Công ty tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, làm việc và xây dựng quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược để triển khai các hoạt động hợp tác đầu tư, chuyển nhượng và M&A dự án.

Đồng thời, Công ty tăng cường thực hiện các thủ tục nhằm tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, đẩy nhanh thủ tục cho các dự án; tập trung thu hồi công nợ từ khách hàng hiện hữu, thúc đẩy bán hàng tại các dự án đủ điều kiện kinh doanh nhằm tạo dòng tiền phục vụ hoạt động thường xuyên và tái đầu tư,..

Về kế hoạch đầu tư các dự án năm 2026, LDG dự kiến hoàn tất bàn giao cho khách hàng và thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu dự án Saigon Intela (TP.HCM); triển khai dự án, hợp tác đầu tư/chuyển nhượng dự án/cổ phần tại dự án High Intela (TP.HCM); triển khai dự án, hợp tác đầu tư/chuyển nhượng dự án/cổ phần tại dự án West Intela (TP.HCM); thực hiện các thủ tục pháp lý, đầu tư hạ tầng kỹ thuật dự án The Viva City (Đồng Nai); Hoàn thành và đưa vào vận hành Viva Square (Đồng Nai);Thực hiện thủ tục pháp lý để tiếp tục triển khai xây dựng và kinh doanh dự án Viva Park (Đồng Nai); Thực hiện thủ tục pháp lý, tiếp tục triển khai đầu tư, hợp tác đầu tư Viva Tower (Đồng Nai); Hợp tác phát triển dự án, chuyển nhượng các sản phẩm dự án Thành Đô (Cần Thơ), Hoàn thành hợp tác đầu tư dự án/chuyển nhượng dự án LDG Sky (TP.HCM); Thực hiện thủ tục pháp lý, hợp tác phát triển dự án, chuyển nhượng dự án/cổ phần dự án LDG Grand Đà Nẵng (Đà Nẵng) và Thực hiện thủ tục pháp lý quy hoạch của dự án LDG Grand Hạ Long (Quảng Ninh).

PV