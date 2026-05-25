Biến động nhân sự tại PV Power

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, MCK: POW) mới đây đã có văn bản gửi UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM (HoSE) thông báo thay đổi nhân sự.

Theo đó, căn cứ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PV Power, doanh nghiệp này bổ nhiệm ông Phan Anh Minh- Bí thư Đảng bộ các đơn vị nghiên cứu khoa học Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN), làm Thành viên HĐQT POW.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm; ngày bắt đầu có hiệu lực từ 1/8/2026.

Bà Đỗ Thị Minh Hồng- Chuyên viên Ban Kiểm soát nội bộ PVN, đảm nhiệm vị trí Kiểm soát viên PV Power từ ngày 20/5/2026. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ở chiều ngược lại, bà Nguyễn Hoàng Yến được miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT POW kể từ ngày 1/8/2026 do hết nhiệm kỳ. Sau khi miễn nhiệm, bà Hoàng Yến không còn là người nội bộ của PV Power.

Ngoài vấn đề nhân sự, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 diễn ra ngày 20/5/2026 cũng thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Theo đó, POW đặt mục tiêu sản lượng điện năm 2026 ở mức 21.615 triệu kWh; tổng doanh thu 49.887 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 1.124 tỷ đồng, giảm 63% so với thực hiện năm 2025. Doanh nghiệp dự kiến nộp Ngân sách Nhà nước 899 tỷ đồng trong năm 2026.

Đại hội cũng ủy quyền cho HĐQT quyết định Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 phù hợp với tình hình đặc thù trong năm 2026, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện theo quy định.

