Số phận cổ phiếu Bamboo Capital

Tuần này, có 48 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, có 38 công ty trả cổ tức bằng tiền với mức cao nhất là 30% và thấp nhất là 4%, còn lại là trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Chậm nộp báo cáo

Công ty CP Tập đoàn Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG) vừa công bố văn bản giải trình về tiến độ nộp báo cáo thường niên 2025 và cập nhật tình hình khắc phục việc chậm công bố báo cáo tài chính.

Theo Bamboo Capital, việc chậm phát hành báo cáo thường niên 2025 cùng các báo cáo tài chính trong giai đoạn 2024-2026 là hệ quả liên đới của việc doanh nghiệp chưa thể hoàn tất báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Cổ phiếu BCG đang bị HoSE đình chỉ giao dịch từ ngày 9/10/2025 do vi phạm quy định về công bố thông tin.

Do chưa có số liệu kiểm toán năm 2024, BCG không có cơ sở số dư đầu kỳ để lập báo cáo tài chính cho các năm tiếp theo, đồng thời thiếu dữ liệu để hoàn thiện báo cáo thường niên 2025.

Bamboo Capital cho biết tình trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan, trong đó có biến động nhân sự cấp cao và bộ phận Tài chính kế toán. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đang trong quá trình tái cấu trúc toàn diện, đặc biệt liên quan đến việc xử lý nghĩa vụ trái phiếu và cơ cấu lại các khoản nợ.

Theo BCG, quá trình này khiến đơn vị kiểm toán độc lập phải thực hiện các thủ tục rà soát chuyên sâu và chặt chẽ hơn nhằm đảm bảo tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính. Ngoài ra, nhiều hồ sơ phục vụ công tác kiểm toán hiện phải cung cấp cho cơ quan điều tra liên quan đến vụ án xảy ra tại doanh nghiệp, khiến công ty và đơn vị kiểm toán có thời điểm không thể tiếp cận đầy đủ hồ sơ tài liệu.

Bamboo Capital cho biết, ban lãnh đạo cùng bộ phận tài chính hiện đang tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán độc lập để bóc tách số liệu, đối chiếu công nợ và hoàn thiện các thủ tục cần thiết nhằm sớm phát hành các báo cáo tài chính còn tồn đọng.

BCG đặt mục tiêu hoàn tất báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, báo cáo bán niên 2025, báo cáo năm 2025 cùng các báo cáo quý trong thời gian sớm nhất. Ngay sau khi hoàn thành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, Bamboo Capital cho biết sẽ lập tức công bố báo cáo thường niên 2025 theo quy định.

Bamboo Capital cũng đặt mục tiêu khôi phục giao dịch cổ phiếu BCG trên HoSE ngay sau khi hoàn tất việc công bố đầy đủ các báo cáo tài chính kiểm toán và khắc phục toàn bộ các vi phạm liên quan đến công bố thông tin.

Hiện tại, hơn 880 triệu cổ phiếu BCG của Bamboo Capital cùng gần 336 triệu cổ phiếu TCD của Tracodi đã bị HoSE đình chỉ giao dịch từ ngày 9/10/2025 do vi phạm quy định về công bố thông tin.

Dồn dập trả cổ tức

Công ty CP Tập đoàn PAN (mã chứng khoán: PAN) thông báo 29/5 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 20%, có nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới.

Như vậy, PAN sẽ phát hành gần 42 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ sau đợt phát hành tăng lên gần 2.581 tỷ đồng. Ngoài ra, PAN sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30%, tương đương 3.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS - mã chứng khoán: TCX) thông báo ngày 26/5 sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 20%. Theo đó, TCX sẽ phát hành hơn 462 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, tức cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới. Nếu hoàn tất, TCBS sẽ tăng vốn điều lệ từ gần 23.116 tỷ đồng lên mức 27.739 tỷ đồng.

Vào ngày 28/5, Công ty CP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land - mã chứng khoán: TAL) sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 15% và nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 30%. Trong đó, riêng cổ tức, tỷ lệ tiền mặt là 5% và còn lại 10% bằng cổ phiếu.

Với cổ tức tiền mặt, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 500 đồng và dự kiến sẽ trả tổng cộng 180 tỷ đồng và thực hiện thanh toán ngày 15/6. Về cổ tức bằng cổ phiếu, dự kiến phát hành thêm 36 triệu cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 30%, tương ứng phát hành thêm 108 triệu cổ phiếu. Nếu các đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Taseco Land sẽ tăng từ 3.600 tỷ đồng lên 5.040 tỷ đồng.