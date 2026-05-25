Đầu tư Sài Gòn VRG miễn nhiệm một Phó Tổng Giám đốc

Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (MCK: SIP) đã công bố Quyết định của HĐQT về vấn đề nhân sự.

Theo đó, HĐQT Đầu tư Sài Gòn VRG đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trần Ngọc Vân (SN 1974) kể từ ngày 21/5/2026.

Ông Trần Ngọc Vân có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc, tài liệu, hồ sơ và các nội dung có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Ban Tổng Giám đốc SIP.

Cũng liên quan đến vấn đề nhân sự, trước đó, SIP đã bổ nhiệm ông Dương Duy Phú giữ chức Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 21/4/2026.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp đã miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Huỳnh Hữu Tín kể từ ngày 21/4/2026 do công việc cá nhân.

Sau khi miễn nhiệm, ông Huỳnh Hữu Tín không còn là người nội bộ của Đầu tư Sài Gòn VRG.

Trong một diễn biến khác, SIP đã văn bản thông báo, ngày 15/5/2026 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.

Cụ thể, Đầu tư Sài Gòn VRG chi trả cổ tức đợt 2 năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 4.000 đồng. Thời gian thực hiện thanh toán 5/6/2026.

Với hơn 242,1 triệu cổ phiếu SIP đang lưu hành trên thị trường, ước tính Đầu tư Sài Gòn VRG sẽ phải chi khoảng gần 968,5 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này.

Trước đó, hồi tháng 12/2025, Đầu tư Sài Gòn VRG đã chi hơn 242,1 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức đợt 1 năm 2025 cho cổ đông với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Đầu tư Sài Gòn VRG ghi nhận doanh thu thuần gần 2.164,8 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng gần 356,6 tỷ đồng, giảm 11,4%.

Năm 2026, Đầu tư Sài Gòn VRG lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt gần 874,2 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn được 40,8% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, Đầu tư Sài Gòn VRG tăng 2,4% so với đầu năm, lên mức hơn 29.353,7 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn gần 10.917,2 tỷ đồng, chiếm 37,2% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 23.178,4 tỷ đồng, tăng hơn 322 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 4.659 tỷ đồng, chiếm 20,1% tổng nợ; doanh thu chưa phân bổ dài hạn hơn 13.434 tỷ đồng, chiếm 58% tổng nợ.



