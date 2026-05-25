Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Nhiệt điện Hải Phòng (HND)

Ngày 21/5/2026, CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (mã: HND) cho biết đã nhận được văn bản số 1607/VPCQCSĐT-P3 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Dương Sơn Bá, Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp để điều tra về hành vi “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Diễn biến mới nhất, HĐQT Nhiệt điện Hải Phòng đã công bố quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật. Theo đó, công ty thống nhất giao ông Tạ Công Hoan, Chủ tịch HĐQT HND làm Người đại diện theo pháp luật thay thế ông Dương Sơn Bá. Ngày bắt đầu có hiệu lực từ 21/5/2026.

﻿Thời gian gần đây, Nhiệt điện Hải Phòng được nhắc tên trong vụ án sai phạm liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường xảy ra tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Theo thông tin ban đầu, hàng loạt nhà máy lớn như Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt điện Thái Bình 2 cùng nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực nhôm, thép và môi trường nằm trong diện phát sinh khí thải, nước thải với quy mô lớn. Tuy nhiên, dữ liệu môi trường được truyền về cơ quan quản lý là Sở Nông nghiệp và Môi trường đã bị can thiệp, chỉnh sửa, biến các chỉ số vượt ngưỡng cho phép thành nằm trong ngưỡng an toàn.

Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều cá nhân liên quan khác, trong đó có ông Lê Việt Cường – Phó Tổng Giám đốc CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (UPCoM: QTP), ông Nguyễn Văn Trung – Phó quản đốc phân xưởng vận hành trạm quan trắc và ông Lương Công Bính – chuyên viên Phòng Kỹ thuật và An toàn thuộc Nhiệt điện Quảng Ninh.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng được thành lập ngày 17/9/2002. Hiện Tổng Công ty Phát điện 2 (công ty con Tập đoàn Điện lực Việt Nam) nắm giữ 51% vốn điều lệ, trong khi Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại sở hữu 25,97%.

Về tình hình hoạt động kinh doanh, lợi nhuận sau thuế của HND năm 2025 tăng so với năm 2024 là 83 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ.

Tính đến thời điểm cuối năm 2025, Nhiệt điện Hải Phòng đang có hơn 413 triệu đồng tiền mặt; 9,25 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và 932 tỷ đồng các khoản tương đương tiền. Vốn chủ sở hữu của Nhiệt điện Hải Phòng đến cuối năm 2025 là hơn 5.980tỷ đồng.