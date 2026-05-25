Khối ngoại mạnh tay bán ròng gần 2.100 tỷ đồng phiên đầu tuần, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu tuần mới trong trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng”. Kết phiên 25/5, VN-Index tăng 9 điểm lên 1.886 điểm, song sắc xanh của chỉ số không phản ánh đầy đủ diễn biến chung trên thị trường. Trên HoSE, số mã giảm lên tới 174 mã, áp đảo so với 129 mã tăng. Thanh khoản cũng là điểm trừ khi giá trị khớp lệnh chỉ đạt chưa đầy 13.900 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng đột biến 2.094 tỷ đồng trên toàn thị trường phiên hôm nay. Cụ thể:﻿

﻿Trên HoSE, khối ngoại mạnh tay bán ròng 2.009 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu MSN với giá trị khoảng 145 tỷ đồng. Xếp sau là HDB với 112 tỷ đồng, VIC với 66 tỷ đồng, VCB với 63 tỷ đồng và VHM với 33 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung mạnh nhất tại MSB với giá trị hơn 1.500 tỷ đồng. Đây đã là phiên thứ 2 liên tiếp cổ phiếu ngân hàng này bị bán đột biến. Các mã bị bán ròng nhiều tiếp theo gồm HPG với 212 tỷ đồng, ACB với 136 tỷ đồng, FPT với 53 tỷ đồng và KDH với 44 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 75 tỷ đồng

Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất PVI với giá trị khoảng 3 tỷ đồng. Theo sau là KSF với 1 tỷ đồng, NTP với gần 1 tỷ đồng, BVS với gần 1 tỷ đồng và VTZ với khoảng 0,2 tỷ đồng.

Ở chiều bán ròng, PVS là cổ phiếu bị bán mạnh nhất với giá trị khoảng 41 tỷ đồng. Xếp sau là CEO với 15 tỷ đồng, IDC với 8 tỷ đồng, SHS với 8 tỷ đồng và TNG với khoảng 2 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng khoảng 10 tỷ đồng

Ở chiều mua, dẫn đầu là ABB với giá trị khoảng 0,3 tỷ đồng, tiếp đến là MML với 0,2 tỷ đồng, OIL với 0,1 tỷ đồng, trong khi BVB và MSR chỉ được mua ròng với giá trị không đáng kể.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất ACV với giá trị khoảng 11 tỷ đồng. Các mã còn lại bị bán ròng nhẹ, gồm ABI và HNI cùng khoảng 0,2 tỷ đồng, HNG và F88 cùng khoảng 0,1 tỷ đồng.