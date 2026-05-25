HDBank nâng sở hữu tại một công ty chứng khoán lên 90%

Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank – mã HDB) vừa công bố đã hoàn tất giao dịch nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Chứng khoán HD (HDS) lên 90%. Theo đó, HDS trở thành công ty con của HDBank và báo cáo tài chính của HDS sẽ được hợp nhất vào báo cáo tài chính của HDBank kể từ quý 2/2026.

Trước đó, HDS đã công bố kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Sau khi hoàn tất 2 đợt phát hành, CTCK này đã nâng vốn điều lệ lên gần 11.000 tỷ đồng. Cổ đông tổ chức duy nhất của HDSchính là HDBank sở hữu 90% vốn điều lệ, tương đương góp hơn 9.860 tỷ đồng. Số cổ phần còn lại đều thuộc về các cổ đông nắm dưới 5% vốn.

Năm 2026, HDS dự kiến sẽ chào bán lần đầu ra công chúng (IPO). Phương án này nhằm thực hiện chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty, đáp ứng nhu cầu tăng vốn điều lệ để nâng cao năng lực tài chính và mở rộng hoạt động kinh doanh, đồng thời từng bước triển khai việc đưa cổ phiếu của Công ty vào giao dịch/niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Số lượng chào bán dự kiến là 164,4 triệu cp. Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách. Đợt IPO dự kiến thực hiện từ quý 2-4/2026. Nếu hoàn tất đợt IPO, vốn điều lệ của Công ty sẽ vượt mức 12.600 tỷ đồng.

Năm 2026, HDS lên phương án kinh doanh với tổng doanh thu 4.747 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.375 tỷ đồng. Kế hoạch kinh doanh tham vọng với doanh thu gấp 2,2 lần và lợi nhuận gấp gần 2,6 lần thực hiện năm 2025.

Quý 1/2026, HDS ghi nhận lãi sau thuế gần 284 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ năm trước. Doanh thu tăng mạnh từ hoạt động bán tài sản tài chính FVTPL kéo lợi nhuận tăng mạnh. Trong quý, doanh thu hoạt động tăng 90%, đạt gần 461 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lãi từ tài sản tài chính FVTPL, ở mức gần 360 tỷ đồng.