PV GAS không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng, Chủ tịch HĐQT nói gì?

Chứng khoán Vietcap vừa có báo cáo cập nhật ĐHĐCĐ năm 2026 của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS, mã: GAS).

Theo Vietcap, tại đại hội, ban lãnh đạo PV GAS nhấn mạnh 4 nội dung chính, gồm nỗ lực đáp ứng các yêu cầu liên quan đến điều kiện công ty đại chúng, triển vọng tích cực từ các nguồn khí đầu vào mới trong nước, quan điểm lạc quan về sản lượng khí thương phẩm và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản quy mô lớn trong giai đoạn tới.

Một trong những nội dung được chú ý tại đại hội là việc đáp ứng các yêu cầu liên quan đến niêm yết. Trước đó, vào cuối năm 2025, PV GAS công bố thông tin về việc không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng. Nguyên nhân đến từ cơ cấu cổ đông cô đặc, khi PVN nắm 95,76% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại PV GAS, còn 17.494 cổ đông còn lại nắm 4,24%.

Theo quy định, công ty đại chúng phải có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Liên quan đến kế hoạch vốn, Chủ tịch HĐQT PV GAS, ông Nguyễn Thanh Bình chia sẻ rằng nhiều cổ đông cũng quan tâm đến câu chuyện thoái vốn Nhà nước cũng như lộ trình tăng vốn điều lệ của tổng công ty. " Hiện, PV GAS đang làm việc với các cơ quan liên quan để đáp ứng các yêu cầu niêm yết. Thêm vào đó, công ty cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ ", ông Nguyễn Thanh Bình cho hay.

Dù vậy, chi tiết về kế hoạch tăng vốn hiện vẫn chưa được công bố.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, PV GAS đặt mục tiêu tổng doanh thu 142.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 9.000 tỷ đồng. Kết quả sơ bộ 6 tháng đầu năm 2026 ước tính rằng doanh thu GAS đạt khoảng 75.000 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 8.000 tỷ đồng, giảm 15%.

Về chỉ tiêu sản lượng, GAS đặt mục tiêu sản lượng khí thương phẩm năm 2030 đạt 11 tỷ m3 (+77% so với năm 2025); trong đó bao gồm 3 tỷ m3 LNG. Về cổ tức, GAS lên kế hoạch trả cổ tức tiền mặt năm 2025 ở mức 2.500 đồng/cổ phiếu. Với năm 2026, cổ tức tiền mặt dự kiến là 2.000 đồng/cổ phiếu.

GAS cũng lên kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2026–2030 ở mức rất lớn, dao động từ 60.000 tỷ đồng đến 120.000 tỷ đồng. Danh mục đầu tư trọng điểm gồm dự án Lô B với vốn đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng, dự kiến vận hành trong năm 2027; kho cảng LNG Thị Vải giai đoạn 2, có quy mô nâng công suất lên gấp 3 lần và dự kiến vận hành trong quý 1/2029; dự án Sư Tử Trắng 2B, dự kiến đi vào vận hành trong giai đoạn quý 4/2027 – quý 1/2028.

Ngoài ra, GAS còn triển khai kho LNG Vũng Áng, dự án do doanh nghiệp sở hữu 100%, với vốn đầu tư xây dựng cơ bản khoảng 27.000 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi vào tháng 7/2026. Một dự án đáng chú ý khác là LPG Hải Phòng, có vốn đầu tư khoảng 7.500 tỷ đồng.