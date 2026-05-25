WTO mua lại hơn 444 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng (WTO) vừa có các văn bản công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, ngày 19/5/2026 vừa qua, WTO đã mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu mã WTOCH2126009 trị giá 19,7 tỷ đồng, giá trị mua lại thực tế là 0,101 tỷ đồng/trái phiếu. Qua đó, đưa khối lượng còn lại lưu hành của lô trái phiếu về mức 39,8 tỷ đồng.

Được biết, lô trái phiếu mã WTOCH2126009 có tổng giá trị phát hành 100 tỷ đồng, được phát hành ngày 28/9/2021, ngày đáo hạn ban đầu là 19/5/2026.

Tuy nhiên, sau đó kỳ hạn của lô trái phiếu này đã được gia hạn từ 1.694 ngày lên 2.425 ngày, ngày đáo hạn mới là 19/5/2028.

Mục đích phát hành của lô trái phiếu này nhằm tài trợ phương án hợp tác đầu tư (BCC) với Công ty Cổ phần Năng lượng Cà Mau 1B, để thực hiện dự án Nhà máy Điện gió Cà Mau 1B do Công ty Cổ phần Năng lượng Cà Mau 1B làm Chủ đầu tư.

Cũng trong ngày 19/5/2026, WTO cũng đã tiến hành mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu mã WTOCH2126010 trị giá 46,7 tỷ đồng. Sau giao dịch, khối lượng còn lại lưu hành của lô trái phiếu giảm xuống còn 93,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, WTO còn mua lại trước hạn 45,7 tỷ đồng của lô trái phiếu mã WTOCH2126011, qua đó đưa giá trị còn lại lưu hành về mức 91,8 tỷ đồng.

Được biết, cả hai lô trái phiếu nêu trên đều được WTO phát hành ngày 31/12/2021, tổng giá trị phát hành lần lượt là 235 tỷ đồng và 230 tỷ đồng, kỳ hạn 2.331 ngày, dự kiến đáo hạn ngày 19/5/2028.

Bên cạnh đó, trong ngày 19/5/2026, WTO còn tiến hành mua lại trước hạn một phần của 7 lô trái phiếu khác gồm mã WTOCH2126001, WTOCH2126002, WTOCH2126004, WTOCH2126005, WTOCH2126006, WTOCH2126007, WTOCH2126008, tổng giá trị mua lại là 332,4 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này đều được WTO phát hành từ năm 2021 và dự kiến đáo hạn vào năm 2028.

Về WTO, đây là doanh nghiệp từng có 100% vốn Nhà nước, được thành lập năm 1999. Ông Võ Nhật Thăng (SN 1959) khi đó được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty.

Sau khi cổ phần hóa vào năm 2005, WTO phát triển trở thành tập đoàn đa ngành với cả chục công ty thành viên, trong đó 4 lĩnh vực chính là Bất động sản; Sản xuất công nghiệp; Năng lượng và Thương mại dịch vụ.

Trong lĩnh vực bất động sản, WTO được biết đến là chủ đầu tư của nhiều dự án lớn như: Dự án Khu đô thị mới Kim Chung - Di Trạch tại Hà Nội (quy mô 146ha); Dự án Hinode City tại Hà Nội (3,2ha); Dự án Sunrise VNT Resort – Phú Quốc (44,4ha); Dự án Khu dân cư Nam Thăng Long, TP.HCM (41,87ha); Sân Golf Minh Trí (Hanoi Golf Club) tại Hà Nội (108ha)…

Trong lĩnh vực năng lượng, WTO sở hữu nhiều dự án thủy điện như: Nhà máy thủy điện Tà Thàng; Nhà máy thủy điện Bắc Mê; Nhà máy thủy điện Đạ Dâng - Đa Chomo; dự án thủy điện Nậm Mô 1 và Mỹ Lý 1.

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, tập đoàn này sở hữu nhiều dự án đình đám như: Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1A và Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1B; Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 (công suất 100MW),...

Ở mảng sản xuất công nghiệp, WTO sở hữu nhà máy Bột – Giấy VNT 19 tại Khu kinh tế Dung Quất, công suất 350.000 tấn/năm.

Về tình hình kinh doanh, tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của WTO ở mức gần 19.430 tỷ đồng, tăng hơn 3.600 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do doanh nghiệp này tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu từ hơn 12.510 tỷ đồng lên hơn 15.810 tỷ đồng.

Trong năm 2025, WTO báo lãi ròng gần 527 tỷ đồng, gấp 2,125 lần so với năm trước đó. "Điểm sáng" trong bức tranh tài chính của doanh nghiệp này còn nằm ở việc tổng nợ phải trả cũng được cải thiện đáng kể khi giảm từ gần 35.610 tỷ đồng về 31.707 tỷ đồng.

Trong đó, nợ vay ngân hàng giảm hơn 3.000 tỷ đồng; về mức hơn 6.555 tỷ đồng. Nợ vay từ trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước cũng giảm từ 6.575,2 tỷ đồng về 5.784,8 tỷ đồng.



