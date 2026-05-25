Vinaconex và pháp nhân liên quan đăng ký mua bán cổ phiếu VIW của Viwaseen

Theo Hà Ly | 25-05-2026 - 14:14 PM | Thị trường chứng khoán

Trong khi Vinaconex muốn bán gần 35,4 triệu cổ phiếu VIW thì An Quý Hưng Holding đăng ký mua 13,34 triệu cổ phiếu VIW của Viwaseen trong thời gian từ 28/5 đến 26/6/2026.

Tổng CTCP Xuất khập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã: VCG) vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu VIW của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP (Viwaseen, mã: VIW).

Từ ngày 23/4 – 22/5, Vinaconex đã bán thành công 6,667 triệu cổ phiếu VIW, trong số 42,1 triệu đơn vị đã đăng ký. Lý do không hoàn thành giao dịch là do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Qua đó, VCG hạ sở hữu xuống còn 49,9 triệu cổ phần, tương đương 86,01% vốn điều lệ Viwaseen. Giao dịch được thực hiện bằng phương pháp khớp lệnh và hoặc thỏa thuận,

Ngay sau đó, Vinaconex tiếp tục đăng ký bán gần 35,4 triệu cổ phiếu VIW với mục đích cơ cấu lại khoản đầu tư trong thời gian từ ngày 28/5 – 26/6 bằng phương pháp khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, Vinaconex sẽ giảm sở hữu tại Viwaseen xuống còn 14,5 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ 25%.

Vinaconex muốn thoái vốn tại Viwaseen chỉ vài tháng sau khi thâu tóm. Cuối năm 2025, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã bán toàn bộ cổ phần tại Viwaseen cho Vinaconex. Qua đó, VCG nắm gần 57 triệu cổ phiếu, tương đương 98,16% vốn điều lệ và đưa VIW trở thành công ty con.

Ở chiều ngược lại, pháp nhân liên quan đến Vinaconex là Công ty CP An Quý Hưng Holding đăng ký mua 13,34 triệu cổ phiếu VIW trong thời gian từ 28/5 đến 26/6/2026 với mục đích đầu tư. Nếu thành công, An Quý Hưng Holding sẽ nâng sở hữu lên 23% vốn Viwaseen.

Công ty CP An Quý Hưng Holding mới được thành lập tháng 10/2025, đăng ký ngành nghề chính là tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 500 tỷ đồng do ông Nguyễn Xuân Đông góp 79,2%; bà Đỗ Thị Thanh góp 19,2% và Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Tùng (SN 1994) góp 1,6%.

Cổ đông nắm quyền chi phối An Quý Hưng Holding - ông Nguyễn Xuân Đông chính là tân Chủ tịch HĐQT Vinaconex. Trước đó ông Đông cũng giữ chức Tổng giám đốc Vinaconex.

Theo tìm hiểu, tháng 11/2025, Công ty CP An Quý Hưng Holding trở thành cổ đông nắm 99,99% vốn tại Công ty TNHH An Quý Hưng. Tháng 11/2021, Công ty TNHH An Quý Hưng góp 99,92% vốn cùng các cá nhân là ông Đào Ngọc Thanh, ông Dương Văn Mậu, ông Nguyễn Xuân Đông và ông Nguyễn Hữu Tới thành lập Công ty CP Đầu tư Pacific Holdings.

Pacific Holdings hiện là cổ đông lớn nhất của Vinaconex.


Công ty chứng khoán cảnh báo nhịp điều chỉnh của VN-Index

Lịch chốt quyền cổ tức tuần cuối tháng 5: Hoà Phát, FPT đồng loạt "lăn chốt", cổ tức tiền mặt cao nhất 30%

Giao dịch bất động sản bằng vàng: Doanh nghiệp gây chú ý, chuyên gia nói rủi ro

13:57 , 25/05/2026
Người nhà của Phó Chủ tịch 1 DN thép bị phạt nửa tỷ đồng vì "bán chui" cổ phiếu

13:14 , 25/05/2026
Hơn 43.000 nạn nhân mắc bẫy lừa đảo của vợ ca sĩ Khánh Phương, số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng

12:58 , 25/05/2026
Đề xuất doanh nghiệp nhỏ và vừa được thế chấp tài sản số để vay vốn

12:49 , 25/05/2026

