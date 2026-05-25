Người nhà của Phó Chủ tịch 1 DN thép bị phạt nửa tỷ đồng vì "bán chui" cổ phiếu

| 25-05-2026 - 13:14 PM | Thị trường chứng khoán

Cá nhân này đã bán hàng triệu cổ phiếu nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Ngày 21/5/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Phạm Thúy Liễu.

Bà Liễu bị phạt tiền 2% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế tính theo mệnh giá, tương ứng với 479.732.400 đồng đối với hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, bà Phạm Thúy Liễu là người liên quan của bà Phạm Thị Hồng, Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã chứng khoán: TLH). Cá nhân này đã bán 2.398.662 cổ phiếu TLH nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Bà Liễu còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 04 tháng.

Theo quyết định của UBCKNN, bà Phạm Thị Hồng giữ chức vụ Tổng giám đốc của Thép Tiến Lên. Mới nhất trong tháng 5/2026, bà Hồng đã chính thức giữ chức vụ mới là Phó Chủ tịch HĐQT TLH. Ngoài ra, bà Hồng còn được biết đến là vợ của ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch HĐQT TLH.

Trên thị trường, cổ phiếu TLH đang giao dịch trong vùng 4.600 đồng/cp. Hiện mã này thuộc diện cảnh báo của HOSE do LNST chưa phân phối tại thời điểm cuối năm 2025 tại BCTC kiểm toán hợp nhất đang âm gần 18 tỷ đồng.

PV

Nhịp sống thị trường

Vùng 1.850–1.860 điểm có thể kích hoạt dòng tiền trở lại, chuyên gia gọi tên 3 nhóm ngành triển vọng

