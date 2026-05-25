Người nhà Chủ tịch lại bị công ty chứng khoán “call margin”

Chứng khoán MB (MBS) vừa công bố kết quả bán giải chấp chứng khoán của khách hàng là người nội bộ của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp, mã: DIG).

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó chủ tịch HĐQT DIG và đồng thời cũng là em gái Chủ tịch HĐQT DIG Nguyễn Hùng Cường đã bị bán giải chấp 630.000 cổ phiếu trên tổng số 715.500 cổ phiếu vào lệnh.

Giao dịch thực hiện trong phiên 22/05/2026. Tạm tính theo thị giá đóng cửa cùng ngày, giá trị giao dịch trên vào khoảng 8,5 tỷ đồng.

Đây không phải lần đầu gia đình Chủ tịch DIG bị CTCK “call margin”. Trước đó, không chỉ bà Huyền mà ông Cường hay bà Lê Thị Hà Thành - mẹ của ông Nguyễn Hùng Cường đã nhiều lần bị thông báo bán giải chấp cổ phiếu.

Tính từ đầu năm 2026, thị giá DIG đã giảm tới 19%, qua đó lùi xuống mốc 13.500 đồng/cp. Chỉ tính riêng 5 phiên gần nhất thị giá DIG đều đóng cửa trong sắc đỏ.