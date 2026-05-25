Hơn 43.000 nạn nhân mắc bẫy lừa đảo của vợ ca sĩ Khánh Phương, số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo về việc truy tố Vũ Thị Thúy – còn được biết đến là vợ nam ca sĩ Khánh Phương – cùng các đồng phạm ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Cụ thể, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đang thực hành quyền công tố giải quyết vụ án hình sự đối với bị can Vũ Thị Thúy (SN 1981; Giới tính: Nữ; Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam) cùng các đồng phạm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội khởi tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Rửa tiền.

Ngày 19/5/2026, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản về việc chuyển hồ sơ để truy tố đối với bị can Vũ Thị Thúy cùng các đồng phạm ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Rửa tiền.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thông báo kết quả giải quyết vụ án nêu trên cho các bị hại được biết (có danh sách bị hại kèm theo); đề nghị những người bị hại theo dõi kết quả giải quyết tiếp vụ án của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Danh sách công bố có hơn 43.000 bị hại, tổng số tiền đầu tư theo hợp đồng lên tới hơn 9.300 tỷ đồng, không ít những hợp đồng với các khoản đầu tư hàng chục tới hàng trăm tỷ đồng.

Điểm lại, theo cáo trạng, Bị can Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT Công ty Nhật Nam bị truy tố về hai tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Mười bị can còn lại bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò đồng phạm giúp sức.

Cụ thể, 10 đồng phạm gồm: 2 Phó Tổng Giám đốc Trần Thiện Tâm (sinh năm 1990) và Trịnh Văn Tôn (sinh năm 1984); 8 thành viên Ban chiến lược công ty gồm: Phạm Văn Tuyên (sinh năm 1984), Lê Văn Hảo (sinh năm 1987), Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1982), Nguyễn Công Sơn (sinh năm 1975), Nguyễn Quang Đại (sinh năm 1979), Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1974), Ngô Thị Quyên (sinh năm 1976), Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1972).

Cáo trạng xác định, từ 2020 đến 2023, Thúy đã huy động và ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư, thu về 9.113 tỷ đồng. Trong đó, hơn 4.000 tỷ đồng được dùng để chi trả gốc cho các hợp đồng, còn gần 5.000 tỷ đồng bị Thúy và đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau khi huy động vốn, Thúy chỉ đạo kế toán rút và chuyển tiền từ tài khoản Công ty Nhật Nam sang tài khoản cá nhân. Bị can cũng dùng hơn 120 tỷ đồng nhờ người khác đứng tên mua bất động sản và đầu tư cổ phiếu nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.