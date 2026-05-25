"Ông lớn” xây lắp điện Việt Nam lên tiếng về thông tin tham gia đường dây 500kV mạch 3, cổ phiếu bật tăng kịch trần

Vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có thông báo về việc sẽ thực hiện hủy niêm yết đối với cổ phiếu VNE của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam với nguyên nhân tổ chức kiểm toán đã có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất của Tổng Công ty trong 03 năm liên tiếp (năm 2023, năm 2024 và năm 2025).

Mới nhất, Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (VNECO, mã: VNE) đã có thông báo làm rõ trạng thái dịch chuyển sàn giao dịch, đính chính các thông tin sai lệch và cập nhật lộ trình phát triển của VNECO.

Thứ nhất, doanh nghiệp khẳng định quyết định hủy niêm yết tại sàn HOSE hoàn toàn là một thủ tục kỹ thuật bắt buộc do lỗi duy nhất là “Báo cáo tài chính hợp nhất của VNECO tồn tại ý kiến ngoại trừ kéo dài 3 năm (2023 - 2025) từ đơn vị kiểm toán”. Do VNECO vẫn đáp ứng đầy đủ tư cách là Công ty đại chúng nên cổ phiếu VNE sẽ tự động được hệ thống kết chuyển đăng ký giao dịch sang sàn UPCoM. Quyền sở hữu tài sản, quyền định đoạt giá trị cổ phiếu và quyền lợi cốt lõi của toàn thể cổ đông đối với dòng vốn đầu tư tại VNECO vẫn được pháp luật bảo hộ và thanh khoản bình thường trên sàn UPCoM khi hoàn tất các thủ tục giao dịch tại đây.

Thứ hai, VNECO cho biết đã chính thức cắt được mạch lỗ, hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận dương theo BCTC kiểm toán năm 2025. Doanh nghiệp hiện vẫn đang hoạt động SXKD, đầu tư theo các Nghị quyết cổ đông đã ban hành, hoàn toàn không rơi vào trạng thái dừng hoạt động hay đổ vỡ hệ thống. Ban Điều hành đang quyết liệt xử lý các vấn đề tồn đọng này để đưa số liệu về trạng thái chuẩn mực cao nhất.

Thứ ba, Ban Điều hành VNECO đã và đang thực hiện lộ trình hành động khẩn cấp gồm xử lý các tồn tại theo ý kiến Ngoại trừ của kiểm toán độc lập và sẽ sớm hoàn thiện hồ sơ, đề xuất thực hiện việc kiểm toán chuyên đề ngay khi có thể để làm sạch các ý kiến ngoại trừ này.

Sau khi có Quyết định của HOSE về ngày giao dịch cuối cùng trên sàn HOSE, Ban điều hành sẽ chủ động thực hiện các thủ tục, hồ sơ theo quy định để gửi HNX, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) nhằm đưa cổ phiếu VNE lên giao dịch tại sàn UPCoM để các cổ đông có thể giao dịch ổn định trở lại.

Liên quan tới phương án tăng vốn, do bối cảnh thay đổi sàn giao dịch, VNECO đang tiến hành đàm phán lại kế hoạch phát hành 30 triệu cổ phiếu riêng lẻ với các nhà đầu tư nhằm bảo đảm tính khả thi của phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua và điều chỉnh phương án phù hợp trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 xem xét.

VNECO đặt mục tiêu tối thượng là duy trì làm ăn có lãi trong năm 2026, giữ vững BCTC sạch ý kiến ngoại trừ để ngay khi đáp ứng đủ điều kiện 12 tháng giao dịch trên UPCoM thì doanh nghiệp sẽ lập tức nộp hồ sơ xin niêm yết trở lại sàn HOSE.

﻿Ở diễn biến khác, VNECO cũng thông tin liên quan tới siêu dự án 22.300 tỷ đồng Đường dây 500kV mạch 3. Doanh nghiệp cho biết không tham gia, không trúng thầu và không thực hiện bất kỳ hạng mục công việc nào thuộc dự án nêu trên.

Trên thị trường, cổ phiếu VNE đã bật tăng trở lại trong phiên đầu tuần 25/5, qua đó ngắt chuỗi 3 phiên giảm sàn liên tiếp 20-22/5. Dòng tiền trở lại kéo thị giá tăng hết biên độ và giữ nguyên mức giá tím 2.550 đồng/cp vào cuối phiên. Thanh khoản cũng vô cùng sôi động với hơn 5 triệu đơn vị được khớp lệnh.