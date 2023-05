HoSE lên tiếng về việc giao dịch lệch 4 phút trong phiên 8/5

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) vừa có thông báo liên quan tới thời gian giao dịch phiên 8/5/2023.

Cụ thể, văn bản của HoSE ghi rõ " do giờ hệ thống của máy chủ đồng bộ thời gian bị lệch so với thời gian chuẩn hơn 04 phút nên phiên giao dịch ngày 8/5 được mở cửa và đóng cửa với thời gian tịnh tiến trễ hơn so với thời gian chuẩn".

Để bảo đảm hệ thống hoạt động thông suốt, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã không tiến hành điều chỉnh giờ hệ thống trong thời gian giao dịch.

Trong phiên giao dịch này, hệ thống giao dịch hoạt động bình thường.

Hiện nay Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã phối hợp với các bên liên quan hiệu chỉnh giờ hệ thống giao dịch theo thời gian chuẩn.

Theo đó, trong phiên sáng đầu tuần 8/5, nhiều nhà đầu tư phản ánh về việc sàn HoSE bắt đầu phiên khớp lệnh liên tục chậm hơn bình thường khoảng vài phút. Tới khoảng 9h20, sàn mới bước vào phiên khớp lệnh liên tục.

Diễn biến thị trường sau đó vô cùng khởi sắc khi chỉ số VN-Index ghi nhận sắc xanh trong toàn bộ thời gian và đóng cửa tại mức điểm cao nhất phiên. Kết phiên giao dịch, VN-Index tăng 13,13 điểm (+1,26%) lên mức 1.053,44 điểm; HNX-Index tăng 3,12 điểm lên 210,92 điểm. Thanh khoản trên HoSE gia tăng 34% so với phiên cuối tuần trước, giá trị khớp lệnh đạt 9.243 tỷ đồng.