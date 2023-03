Hot blogger Lê Hà Trúc: Tôi không nhận quảng cáo chỉ yêu cầu nói tốt về sản phẩm

Ngày 31/03/2023, sàn TMĐT Lazada tổ chức Lễ vinh danh cộng đồng đối tác tiếp thị liên kết LazAffiliates Awards 2023 – Where The Luminaries Shine, tại Gem Center TP. Hồ Chí Minh. Đây là giải thưởng tiếp thị liên kết (Affiliate) đầu tiên do Lazada tổ chức nhằm tôn vinh hơn 37 cá nhân, trang cộng đồng và doanh nghiệp đã đạt những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực này, đã đồng hành cùng Lazada mang đến trải nghiệm mua sắm vượt trội cho người tiêu dùng.