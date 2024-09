Hot mom Vbiz nêu quan điểm: "Không mang con ra trước truyền thông để làm công cụ kiếm tiền nghiêm túc cho bố mẹ"

Sau khi sinh em bé thứ 7, hot mom Cún Bông (tên thật là Vũ Hồng Phúc) ngày càng được mọi người ngưỡng mộ hơn. Cô thường xuyên chia sẻ những kinh nghiệm sinh nở, chăm sóc, nuôi dạy con cái cho các mẹ bỉm sữa. Bà mẹ 7 con cho hay trộm vía hành trình nuôi dạy con cái khá suôn sẻ, mọi thứ đều thuận lợi. Dù có nhiều con nhưng cô rất biết cân đối, sắp xếp hợp lý giữa sự nghiệp và gia đình, luôn nhận được sự đồng hành và yêu thương từ chồng.

Mới đây, hot mom 7 con bất ngờ chia sẻ quan điểm khiến nhiều người tán thành, xoay quanh câu chuyện có nên đưa con ra truyền thông sớm, kiếm tiền ngay từ khi còn nhỏ.

"Tuổi thơ của con là để vui, không phải để thay cha mẹ kiếm tiền.

Mình cũng như nhiều bố mẹ khác, rất thích chia sẻ hình ảnh clip của con lên MXH, và tất nhiên cũng rất vui khi con mình được nhiều người trên mạng yêu mến thích thú và khen con.

Từ hồi sinh Bơ rất nhiều nhãn hàng, bên này bên kia liên hệ mời con làm gương mặt đại diện, mời con đến event này, đi sự kiện kia, mời con tham gia show diễn thời trang... nhưng chưa cần nói tới mình mà ngay từ chồng mình đã ngay lập tức nói không. Sẽ không bao giờ mang con đi sự kiện này, sự kiện nọ để nhận vài đồng tiền catse cảm ơn thực ra không phải vài đồng, mà có những lời mời nếu mình xuất hiện với các bé nhà mình thì là vài ngàn). Mình có thể cho con đến sự kiện nếu đó là sự kiện mà con thực sự thích thú và con được vui chơi tận hưởng ở đó như bao đứa trẻ khác, chứ không phải đến đó để làm hình ảnh để kiếm tiền thay cha mẹ (nhất là khi cha mẹ gia đình có dư đủ khả năng làm điều đó).

Chồng mình vẫn bảo, mẹ dùng MXH, mẹ cũng chơi với truyền thông, mẹ thừa biết thế giới đó nó thế nào, đến người lớn còn không chịu nổi nhiệt huống hồ đứa trẻ con.

Vợ chồng mình luôn quan điểm rõ ràng, chia sẻ hình ảnh clip con vui vẻ thì được, nhiều người yêu quý thích thú những hình ảnh clip vui nhộn của con, bố mẹ rất vui cũng rất biết ơn, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi. Hoặc đôi khi mình cũng hay up những clip hay những hình ảnh của con đùa vui, con giúp mẹ, đó là những bài viết vui vẻ, những lời bông đùa mà cha mẹ nào cũng hay đùa trêu con mình. Nhưng còn mang con ra trước truyền thông để làm công cụ kiếm tiền nghiêm túc cho bố mẹ thì không, chính xác là chưa cần thiết, chưa phải lúc thích hợp.

Con còn nhỏ, hãy để sự yêu quý của mọi người dành cho con đó là sự yêu quý trong lành, hồn nhiên trong trẻo, không vụ lợi, không đặt lên cho con áp lực gì cả. Con được quyền bướng bỉnh, con được quyền khóc, và ngay cả việc con được quyền không cần phải chào người lạ - nhiều người con chẳng biết là ai cứ xúm vào bắt con chào, con không chào thì kết luận con hư (ở đâu mà lạ thế, người lớn gặp người dưng có chào nhau không mà bắt con trẻ gặp ai cũng phải chào). Điều đó chẳng nói lên con ngoan hay con hư mà đó là áp lực mà người lớn đặt lên đầu con trẻ.

Có rất nhiều cách để vẫn giữ cho con được sự yêu mến của mọi người, mà vẫn bảo vệ được sự riêng tư của con, miễn là bố mẹ đừng quá tham lam, đặt áp lực hợp đồng quảng cáo này, tiền bạc nọ lên đầu một đứa trẻ mới hai ba tuổi.

Thêm nữa, duy tâm nhé: Cuộc đời mỗi người ai cũng có những quãng "tài lộc, vận may phước lành", người phước nhiều, người phước ít, nhưng thực ra ai cũng vậy, sẽ chỉ được thăng hoa nhất trong một giai đoạn cụ thể nào đó (có người lúc còn nhỏ, người lúc trẻ, người mãi tận về già mới được), nên khi con còn nhỏ, con may mắn nhận được nhiều hồng ân phước lành, được hào quang rất sớm rất nhiều… đó là may mắn của con, nhưng nhất định bố mẹ phải biết giữ gìn nó cho con. Vì đã quá nhiều tấm gương rồi, bố mẹ đẩy con ra quá sớm, lấy hưởng đi mọi hào quang trong đời lúc còn quá sớm, đến sau này tự nhiên con một đời sống với áp lực hào quang ấy, và chưa chắc khi trưởng thành con đã thành công thăng hoa bằng những đứa trẻ lúc còn nhỏ sống một cuộc đời bình thường.

Người lớn mới có mưu cầu nổi tiếng, thành công cả được tung. Một đứa trẻ lên hai ba tuổi, chúng không cần điều đó, để con được vui chơi những gì con thích, làm những điều con muốn, khóc cười thoải mái", hot mom Cún Bông lên tiếng.

Quan điểm này của hot mom Cún Bông được không ít người đồng tình, cho rằng là người nổi tiếng thì càng nên biết cách bảo vệ, giữ gìn hình ảnh cho con.

Cha mẹ hoàn toàn có quyền tự hào và khoe con của mình nhưng có những điều cần ghi nhớ

Cha mẹ nổi tiếng cũng có nhu cầu được khoe, tự hào về con của mình. Nhìn thấy con được mọi người yêu quý, trưởng thành từng ngày cũng là một niềm hạnh phúc. Và không thể phụ nhận rằng họ hoàn toàn có quyền khoe con trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, cư dân mạng cho rằng một số thông tin cá nhân như địa chỉ nhà ở, trường học, nơi sinh sống, những hình ảnh lúc con không xinh hoặc mè nheo, ăn vạ... không nên truyền tải rộng rãi trên mạng xã hội. Sau này lớn lên, con không chắc sẽ vui vẻ khi thấy bản thân mình trở thành niềm vui của mọi người trên đó.

Những ý kiến trái chiều trên MXH là điều khó tránh khỏi và có lẽ các sao trong showbiz Việt có thể hoàn toàn lường trước được vấn đề này bởi họ cũng là những người nổi tiếng. Quyết định để con gia nhập showbiz từ bé, có lẽ ba mẹ cũng đã hình dung nên và không nên làm gì để bảo vệ sự riêng tư, hình ảnh cá nhân của con mình.

Làm sao để bảo vệ con trên mạng xã hội?

Khi trở thành bố mẹ, phụ huynh nào cũng có nhu cầu khoe con. Bởi con là niềm tự hào, là điều hạnh phúc nhất của bản thân họ. Bên cạnh đó còn là cách để kết nối với đồng nghiệp, bạn bè, người thân, thể hiện sự tự hào về con cái hoặc chỉ đơn giản mong muốn được mọi người công nhận.

Một nghiên cứu chỉ ra rằng những người mới làm mẹ có xu hướng cảm thấy khích lệ và được công nhận khi ảnh của con mình đăng lên mạng xã hội nhận được nhiều lượt like và bình luận tích cực.

Theo nghiên cứu, trước độ tuổi 13, mỗi đứa trẻ trung bình sẽ có khoảng 1300 tấm ảnh và video được cha mẹ đăng tải lên mạng xã hội. Tờ Euronews cho biết, 91% phụ huynh sẽ đăng ảnh cá nhân của con lên mạng xã hội trước khi đứa trẻ lên 5.

Dù vậy, để bảo mật cũng như để con được an toàn, các cha mẹ nên hạn chế chia sẻ quá nhiều thông tin của con, như tên tuổi, địa chỉ hay tình trạng sức khỏe. Đặc biệt là với trẻ ở tuổi vị thành niên, giai đoạn trẻ đang dần hoàn thiện tính cách và bản sắc cá nhân, thì việc chia sẻ lại càng phải hạn chế.