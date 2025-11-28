HOT: Suzy đang có mặt ở Việt Nam, cả MXH soi từ hàng cây cho đến vỉa hè để tìm địa điểm check-in

Tối 27/11, cộng đồng mạng có một phen dậy sóng trước thông tin Suzy đã có mặt ở mảnh đất hình chữ S. Được biết, Suzy có kế hoạch triển khai công tác ghi hình cho dự án truyền hình sắp tới mang tên Portraits Of Delusion. Bức hình được stylist của Suzy chụp lại một góc đường phố Việt Nam, đông đúc người đi xe máy tham gia giao thông. Không lẫn vào đâu được, dân tình khẳng định 99% cô nàng đang ở Hà Nội cùng đội ngũ ekip để chuẩn bị cho những cảnh quay đầu tiên.

Fanpage Suzy cập nhật bức hình Suzy và ekip đang ở Hà Nội được chụp bởi stylist

Theo một số netizen, nhiều bài đăng tuyển chọn diễn viên quần chúng phục cho Portraits Of Delusion xuất hiện dày đặc gần đây trên các hội nhóm Facebook tìm việc làm. Nếu đây là sự thật, người hâm mộ đang hít thở chung bầu không khí với Suzy, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên mỹ nhân 9x quay trở lại Việt Nam sau 11 năm.

Nhiều fanpage và các trang mạng đồng loạt đưa tin về sự xuất hiện bất ngờ của mỹ nhân 9x

Sự xuất hiện không báo trước của Suzy khiến khắp cõi mạng như “nổ tung”. Chỉ trong vài giờ, từ khóa liên quan đến nữ diễn viên đồng loạt leo top tìm kiếm. Người hâm mộ không chỉ ở Hà Nội mà ở nhiều tỉnh thành lập tức mở “chế độ dò tung tích”, soi từ hàng cây, vỉa hè cho đến toà nhà cao tầng lấp ló đằng sau để xác định chính xác địa điểm ekip Suzy check-in. Một vài "thám tử mạng" đã đưa suy đoán ban đầu rằng nơi stylist chụp hình là khu vực Phạm Huy Thông - hồ Ngọc Khánh.

Một vài người nhận ra đây là khu vực Phạm Huy Thông - hồ Ngọc Khánh

Dân tình đang nhốn nháo khi được hít thở chung bầu không khí với Suzy

Một số bình luận của netizen

- Nếu Suzy thật sự đang ở Hà Nội thì tôi sẵn sàng chạy xuyên thành phố chỉ để hít chung bầu không khí!

- Nhìn cái background là biết ngay Việt Nam, chính xác là Hà Nội. Suzy mà ra phố chắc tắc đường luôn.

- 11 năm mới quay lại Việt Nam, mong lần này Suzy có thời gian dạo phố và thử đồ ăn nữa.

- Ai lập team đi "săn" Suzy với mình không?

- Đạo diễn casting quần chúng mà không nói sớm, tôi có thể đóng lá cây cũng được!

Theo thông tin trước đó, đoàn làm phim dự kiến tiến hành ghi hình tại hai địa điểm chính là Hà Nội và Ninh Bình. Đạo diễn Han Jae Rim, từng chia sẻ trên trang cá nhân một bức ảnh chụp ngôi chùa cổ. Điều đáng chú ý là nhiều cư dân mạng nhận ra địa điểm này rất giống với thắng cảnh Chùa Bích Động ở Ninh Bình. Lần gần nhất Suzy đến Việt Nam là vào năm 2014 cùng các thành viên nhóm nhạc missA.

Bức ảnh đạo diễn Han Jae Rim đăng tải lên trang cá nhân được cho là chụp Chùa Bích Động thuộc tỉnh Ninh Bình

Portraits Of Delusion là một bộ phim thuộc thể loại bí ẩn - kinh dị - giả tưởng, với sự tham gia của Suzy và Kim Seon Ho trong vai chính. Kịch bản của phim được chuyển thể từ webtoon cùng tên, kể về hành trình và câu chuyện xoay quanh hai nhân vật Yoon Yi Ho và Song Jeong Hwa.

Suzy vào vai nữ ma ca rồng Song Jeong Hwa

Nam thần Kim Seon Ho sẽ bắt cặp với Suzy

Nhân vật Yoon Yi Ho là một họa sĩ được mời để vẽ chân dung Song Jeong Hwa - người phụ nữ bí ẩn chưa từng xuất hiện trước công chúng suốt hơn nửa thế kỷ và luôn gắn liền với vô số tin đồn. Khi Yi Ho dần khám phá những bí mật xung quanh cô, một chuỗi sự kiện ly kỳ và đầy kịch tính bắt đầu mở ra.

Song Jeong Hwa là một nữ ma cà rồng, chủ nhân đầy bí ẩn của khách sạn Nammoon. Với nhan sắc mê hoặc và khí chất đặc biệt, cô đã đánh thức niềm đam mê nghệ thuật chân chính trong Yi Ho. Dù bị mắc kẹt trong khách sạn kỳ lạ, nơi tràn ngập nỗi sợ và sự hoang mang, Yi Ho vẫn không thể rời mắt khỏi sức hút lạ kỳ mà Song Jeong Hwa toát ra.

Bạch Khởi