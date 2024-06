HP Elite Central - Món đầu tư sinh "lãi kép" bền vững

HP Elite Central - Nước Đi Tiên Phong Trên Bàn Cờ Bất Động Sản



Quận Kiến An với việc được quy hoạch trở thành trung tâm thị trường hàng hoá bán buôn và bán lẻ, đầu mối hoạt động thương mại quan trọng của thành phố, cộng thêm lực đẩy từ tuyến đường vành đai 2, thị trường bất động sản Kiến An được dự báo sẽ sớm bùng nổ.

Tiên phong trên bàn cờ BĐS Hải Phòng, HP Elite Central tọa lạc tại vị trí đắc địa nằm ngay sát đường Bùi Viện, giao điểm với đường Trường Chinh, trung tâm quận Kiến An, TP. Hải Phòng. Là siêu dự án mới được giới đầu tư trong và ngoài tỉnh đánh giá là dự án đầu tư hấp dẫn khi vừa đem lại dòng tiền ổn định và bền vững khi đáp ứng được nhu cầu sử dụng đa mục đích của khách hàng: để ở, cho thuê lưu trú, kinh doanh shophouse và đầu tư.

Ưu điểm nổi trội dễ thấy nhất của HP Elite Central là vị trí đắt giá, được mệnh danh là "Cửa Ngõ" khi nằm trên trục đường quy hoạch 54m kết nối từ Vành Đai 3 đến trục đại lộ Bùi Viện 6 làn xe dài nhất thành phố nâng cao giá trị kinh doanh. Dự án nằm tại khu vực mũi nhọn của quận Kiến An - nơi kinh tế đang tăng trưởng nhờ hạ tầng giao thông ngày càng được mở rộng kết nối Hải Phòng với các đô thị lân cận, giảm thời gian di chuyển, tạo đà phát triển kinh tế.

Hệ thống tiện ích nội, ngoại khu đẳng cấp kiến tạo phong cách sống thời thượng.

Bên cạnh đó, dự án còn sở hữu tiện ích cùng cơ sở vật chất đồng bộ với hệ thống cây xanh cùng đường dạo bộ phục vụ cư dân tinh hoa ngay trong dự án, kết hợp với đó là thiết kế không gian hợp lý, thông thoáng giúp tăng khả năng đón nắng, đón gió, đồng thời đảm bảo tính thẩm mỹ cao cho các sản phẩm tại đây.

Chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án cho biết, với tiến độ thi công thần tốc (hiện đã cất nóc LK3, LK4, LK6, LK7 và bắt đầu triển khai xây dựng các hạng mục còn lại), dự kiến trong quý III/2024 sẽ được nhận bàn giao, HP Elite Central đang trở thành dự án hấp dẫn các nhà đầu tư.

HP Elite Central: Khi đầu tư không còn là nỗi lo

Nhìn lại diễn biến từ đầu năm 2024 đến nay, có thể thấy thị trường bất động sản Hải Phòng đã có nhiều khởi sắc. Theo báo cáo của Hội môi giới bất động sản Việt Nam, quý I/2024, tổng lượng giao dịch bất động sản tại Hải Phòng đạt khoảng 3.000 giao dịch, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023. Một số liệu khác của batdongsan.com.vn chỉ ra rằng, mức độ quan tâm của thị trường dành cho bất động sản Hải Phòng cũng tăng 68%, trong đó quận Kiến An tăng 52%. Nhờ đó, một số dự án trên địa bàn quận Kiến An đã nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút nhà đầu tư.

Đáng chú ý, HP Elite Central với các phân khúc Shophouse, liền kề được giới chuyên gia nhận định có tiềm năng tăng giá triển vọng và khả năng khai thác kinh doanh linh hoạt. Đa dạng loại hình sản phẩm đáp ứng công năng 3 trong 1: An cư, kinh doanh & đầu tư.

Tiến độ thần tốc, chính sách ưu việt - HP Elite Central chính là món đầu tư sinh "lãi kép" bền vững thời điểm này.

HP Elite Central đang chứng minh bài toán vận hành đơn giản và hấp dẫn cho nhà đầu tư khi được áp dụng chương trình "Chào hè sang - Ngập tràn ưu đãi": Sở hữu chỉ từ 1,3 tỷ/căn 4 tầng; Chiết khấu lên tới 9,25% giá trị đất; Ngân hàng hỗ trợ lên tới 70% GTHĐ với Lãi suất 0% trong 12 tháng. Chính sách quà tặng tân gia siêu hời: Tặng ngay 30 triệu dành cho khách hàng ký HĐMB từ 1/5 đến 30/6/2024.

Có thể nói, đây là thời điểm "vàng" để đầu tư vào thị trường bất động sản Hải Phòng và HP Elite Central chính là sự lựa chọn hàng đầu đối với những khách hàng nhanh nhạy, nắm bắt kịp xu hướng.

Nhà phố liền kề HP Elite Central Hải Phòng (Dự án Nhà ở thương mại tại tổ dân phố Đống Khê 1, phường Đồng Hòa, quận Kiến An) - Sở hữu dễ dàng chỉ từ 1.3 tỷ/căn 4 tầng - Pháp lý minh bạch, sổ đỏ từng lô - Bàn giao dự kiến: Quý III/2024

Liên hệ: Ban kinh doanh CĐT - Hotline: 0775000668