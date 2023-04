HPT vượt cột mốc doanh thu 1.000 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 45%

Theo nội dung báo cáo tổng kết 2022, HPT đạt doanh thu 1.172 tỷ đồng, đạt 117% kế hoạch (tăng trưởng 45% so với năm 2021) và lãi ròng là 26,5 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch (tăng trưởng gần 8% so với năm 2021). Sau 28 năm hoạt động, công ty HPT lần đầu tiên vượt cột mốc doanh thu 1.000 tỷ đồng trong sự đồng lòng, gắn bó của tập thể CBNV cùng với sự hỗ trợ hết sức sâu sát, tận tâm của Ban lãnh đạo.

Năm 2022, HPT cũng đã tiếp tục xây dựng, cải tiến và có nhiều sản phẩm thương hiệu HPT đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường, khách hàng như sản phẩm HPT SAALEM - Giải pháp số hóa quy trình nghiệp vụ tín dụng (sản phẩm do chính HPT phát triển) đã gặt hái doanh thu gấp 7 lần so với 2021; sản phẩm HPT SmartNOC – Giải pháp giám sát hệ thống CNTT toàn diện, tùy biến cao có sự cải tiến mạnh mẽ khả năng giám sát ứng dụng chuyên sâu và bước đầu gặt hái doanh thu. Đối với mảng dịch vụ, HPT tiếp tục thực hiện mục tiêu dịch vụ chuyên nghiệp và có nhiều kết quả tăng trưởng rõ rệt trong mảng dịch vụ: doanh thu mảng An toàn thông tin (ATTT) tăng trưởng 36% (trong đó dịch vụ giám sát ATTT - HSOC tăng trưởng 18%, dịch vụ đánh giá ATTT tăng 15% và số lượng dự án về dịch vụ ATTT tăng 27% so với cùng kỳ)



Về định hướng kỹ thuật công nghệ, năm 2022 tiếp tục là năm ghi nhận thành công vượt bậc của HPT trong các mảng công nghệ kỹ thuật đã định hướng là trọng tâm phát triển của HPT như giải pháp và dịch vụ phần mềm, Security, managed service, sản phẩm/ giải pháp/ dịch vụ về tối ưu hóa, tự động hóa quy trình và hoạt động của tổ chức doanh nghiệp (BPM, RPA), an toàn thông tin - dữ liệu… HPT đã vinh dự nhận được Giải Sao Khuê 2023 về Dịch vụ Giám sát An toàn thông tin và Dịch vụ Kiểm thử xâm nhập; Danh hiệu Chìa khóa vàng 2022 do Hiệp hội ATTT bình chọn cho Sản phẩm săn lùng các mối đe dọa tiềm ẩn – HPT Mavex, Phần mềm bộ giải pháp Hcapollo - Giải pháp quản lý và cảnh báo sớm sự kiện ATTT, Dịch vụ kiểm thử xâm nhập.

Trong mảng quản trị, HPT cũng đã có những cải tiến các ứng dụng quản trị trong việc quản lý và tối ưu hóa quy trình hoạt động, chuẩn hóa việc vận hành các kênh truyền thông – marketing online và offline, giúp tăng cường hiệu quả kinh doanh. Năm 2022, nguồn nhân lực HPT tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ nhất trong vòng 5 năm gần đây, tỷ lệ tăng trưởng nhân sự 18% so với năm 2021. Trong đó, nguồn nhân lực kỹ thuật tăng trưởng cao nhất, 27% so với năm 2021.

Năm 2022, nguồn nhân lực HPT tăng trưởng 18% so với năm 2021

Ngoài kết quả về kinh tế, kỹ thuật công nghệ và các hoạt động quản trị, HPT đã chăm chút rất nhiều cho đời sống tinh thần của cán bộ nhân viên. Năm 2022, HPT tổ chức rất nhiều hoạt động kết nối chia sẻ, hoạt động văn hóa – phong trào tạo sự gắn kết giữa các CBNV và giữa CBNV với BLĐ.



HPT tiếp tục đạt được các giải thưởng/danh hiệu quan trọng do Cơ quan nhà nước, tổ chức, hiệp hội ngành nghề công nhận như: Bằng khen từ Bộ Thông tin Truyền thông: Giải Sao Khuê 2023; Chìa khóa vàng 2022 do Hiệp hội ATTT bình chọn; Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu do Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) trao tặng; Top 10 Doanh nghiệp bảo mật, an toàn thông tin do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) bình chọn; Bằng khen của Hội Tin học; Top 10 Nơi làm việc tốt nhất ngành công nghệ thông tin 2022.

Các hoạt động xã hội, cộng đồng cũng được HPT chú trọng và đóng góp nhiều công sức, nguồn lực: các hoạt động hỗ trợ động của Hội Chữ thập đỏ TP.HCM và được Hội vinh danh Gương "Hoa việc thiện" tiêu biểu năm 2022; tài trợ 10 máy tính bảng cho học sinh khó khăn tỉnh Phú Yên; trao 160 phần quà cho bệnh nhi ung thư trong chương trình Trung thu ấm áp – Trao tặng yêu thương; tài trợ Giải bóng đá IT Bank HCM; tài trợ các sự kiện của VNISA, HCA.

Mặc dù năm 2023 được dự báo là năm tiếp tục khó khăn, nhưng trong kế hoạch 2023, HPT tiếp tục kế hoạch duy trì doanh thu mốc trên 1.000 tỷ đồng, Lãi ròng tăng trưởng nhẹ, tiếp tục hoàn thiện sản phẩm mang thương hiệu HPT, nâng cao năng lực dịch vụ, tiếp tục ứng dụng công cụ/công nghệ để tăng năng suất, tối ưu nguồn lực nhằm đạt hiệu quả cao nhất các mục tiêu đề ra. Với khẩu hiệu "Đoàn kết vượt khó - Tăng trưởng bền vững" HPT sẽ tiếp tục đặt mục tiêu phát triển bền vững, chủ động và an toàn.