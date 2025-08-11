Hư Trúc tuyệt kỹ võ công đầy mình vẫn bại trận trước Tiêu Phong: Chỉ A Châu biết câu trả lời chính xác

Hư Trúc và những kỳ ngộ võ học

Theo Sohu, khó ai ngờ trong những chuyến du ngoạn, Hư Trúc lại liên tục gặp kỳ ngộ. Anh ta vô tình phá giải được trận kỳ Trân Lung trên núi Lôi Cổ, nhận được toàn bộ nội lực của Vô Nhai Tử. Sau đó, Hư Trúc lại gặp Thiên Sơn Đồng Lão, học được Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, Thiên Sơn Lục Dương Chưởng cùng nhiều tuyệt kỹ khác.

Sau khi Thiên Sơn Đồng Lão qua đời, Hư Trúc lên Linh Thứu cung, dưới sự hướng dẫn của Mai Lan Trúc Cúc, chàng đã vào thạch động Linh Thứu cung, không ngừng lĩnh hội những hình vẽ bí ẩn trên vách đá. Nhờ những tuyệt kỹ này, Hư Trúc chỉ mất một đêm đã luyện thành Hàng Long Thập Bát Chưởng và Đả Cẩu Bổng Pháp.

Hư Trúc sở hữu nội lực của ba vị cao thủ Tiêu Dao phái, lại luyện thành nhiều tuyệt kỹ võ công, có thể nói là một trong những cao thủ hàng đầu trong giới võ thuật. (Ảnh: Sohu)

Trong bản sửa lại của Thiên Long Bát Bộ, trước khi tự vẫn, Tiêu Phong đã gọi Hư Trúc đến và mong muốn Hư Trúc truyền lại hai tuyệt kỹ võ công của Cái Bang. Điều khiến Tiêu Phong kinh ngạc là Hư Trúc chỉ mất một đêm đã thông hiểu Hàng Long Thập Bát Chưởng và Đả Cẩu Bổng Pháp. Khi Vô Danh Thần Tăng viên tịch, Hư Trúc rất có thể sẽ trở thành một cao thủ tương tự như vị lão tăng này.

Quả thực, Hư Trúc sở hữu nội lực của ba vị cao thủ Tiêu Dao phái, lại luyện thành nhiều tuyệt kỹ võ công, có thể nói là một trong những cao thủ hàng đầu trong giới võ thuật. Tuy nhiên, ở cuối truyện Thiên Long Bát Bộ, Hư Trúc và Đoàn Dự liên thủ, lại bị Tiêu Phong đánh bại.

Tiêu Phong đại chiến Đoàn Dự và Hư Trúc

Nhiều độc giả băn khoăn rằng, Đoàn Dự, Hư Trúc và Tiêu Phong vốn là huynh đệ kết nghĩa, vậy tại sao ba người lại giao đấu? Câu chuyện xảy ra khi vua Liêu Gia Luật Hồng Cơ dẫn mười vạn kỵ binh chuẩn bị xâm chiếm Bắc Tống, nhưng lại bị Đoàn Dự và Hư Trúc bắt sống giữa ngàn quân vạn mã. Tiêu Phong từng kết bái huynh đệ với Gia Luật Hồng Cơ, nên không muốn Gia Luật Hồng Cơ bị làm nhục.

Trong nguyên tác có viết: "Đoàn Dự, Hư Trúc bắt được vua Liêu, trong lòng mừng rỡ, bỗng thấy Tiêu Phong bay người tới, đồng thanh gọi: Đại ca! Không ngờ Tiêu Phong vung hai chưởng nhanh như chớp, huýt gió hai tiếng, đánh tới hai người. Cả hai đều giật mình, thấy chưởng lực ập đến, chỉ đành đưa chưởng ra đỡ, binh binh hai tiếng, bốn chưởng chạm nhau, tạo thành một luồng gió cuồn cuộn, Tiêu Phong thừa thế xông lên, đã kéo Gia Luật Hồng Cơ về phía mình".

Đoàn Dự và Hư Trúc đã đưa chưởng ra đỡ, nhưng vẫn bị chưởng của Tiêu Phong đẩy lùi. (Ảnh: Sohu)

Độc giả hâm mộ Thiên Long Bát Bộ đều biết Tiêu Phong không giống Đoàn Dự nhặt được bí kíp võ công, cũng không giống Hư Trúc tình cờ gặp cao thủ truyền nội lực. Vậy làm sao để giải thích việc Đoàn Dự và Hư Trúc đã đưa chưởng ra đỡ, nhưng vẫn bị chưởng của Tiêu Phong đẩy lùi, để rồi Gia Luật Hồng Cơ vốn đã nằm trong tầm tay lại được cứu thoát?

Đoàn Dự luyện thành Bắc Minh Thần Công, đả thông huyệt Thiếu Thương ở ngón tay cái. Bất kỳ ai chạm vào ngón tay cái của Đoàn Dự, nội lực của người đó sẽ như nước vỡ bờ, không ngừng tuôn ra, chảy vào đan điền của Đoàn Dự.

Nội lực của Hư Trúc cũng vô cùng thâm hậu, có thể dùng nội lực hùng hậu của mình để phản công đối thủ. Nhưng tại sao Tiêu Phong không để Đoàn Dự thi triển Bắc Minh Thần Công, cũng không bị nội lực của Hư Trúc phản chấn? Hai người liên thủ mà vẫn bị Tiêu Phong đánh lui, điều này phải giải thích như thế nào? Thực ra, Kim Dung đã giấu đáp án trong từng câu chữ của nguyên tác, và mượn lời A Châu để nói ra mấu chốt của vấn đề.

Bí mật về sức mạnh của Tiêu Phong

Theo Sohu, Kim Dung đã sửa đổi Thiên Long Bát Bộ vào những năm cuối đời. Đây chính là bản sửa cuối ít người biết đến. Trong bản sửa của Thiên Long Bát Bộ, Kim Dung đã thêm vào không ít lời lẽ yêu thương giữa A Châu và Tiêu Phong, thậm chí hai người còn ngủ chung giường. Kim Dung viết như sau: "Đêm đó A Châu chỉ nghe thấy tiếng ngáy như sấm của Tiêu Phong, ngủ đến sáng vẫn còn ngáy. A Châu dậy trước, giúp chàng rửa mặt, uống sữa đậu nành, ăn bánh." Như vậy, Tiêu Phong và A Châu càng ngày càng thân thiết, hai người đã ngủ chung giường, nhưng Tiêu Phong vẫn giữ lễ với A Châu, không vượt quá giới hạn.

Về điểm này, cuộc đối thoại giữa Thần Sơn thượng nhân và Huyền Khổ đại sư có thể chứng minh: "Thần Sơn hỏi: Hai người họ suốt dọc đường đều ở chung phòng?. Huyền Khổ đáp: Phải. Thần Sơn lại hỏi: Có ngủ chung giường không?. Huyền Khổ đáp: Cái đó thì không biết".

Đến đây, chúng ta có thể hiểu tại sao Hư Trúc lại không đánh bại được Tiêu Phong. Đó là vì Hư Trúc đã phá giới trong hầm băng ở nước Tây Hạ, còn Tiêu Phong vẫn giữ mình, nhờ đó võ công của chàng mới đạt đến đỉnh cao.

Tiêu Phong đương nhiên trở thành một cao thủ mà ngay cả Đoàn Dự và Hư Trúc liên thủ cũng không thể đánh bại. (Ảnh: Sohu)

Tất nhiên, cách giải thích này không phải là không có căn cứ. Vào thời đại Anh Hùng Xạ Điêu, Chu Bá Thông cũng từng nói với Quách Tĩnh những lời tương tự: "Lấy vợ rồi thì nhiều môn võ công lợi hại không luyện được. Thế thì đáng tiếc lắm. Ta… ta thường hay hối hận, thôi khỏi nói nữa. Hiền đệ, nghe ta nói, vẫn là đừng lấy vợ thì hơn." Quách Tĩnh càng nói chuyện với ông ta càng thấy không đâu vào đâu, chỉ biết lo lắng suông. Chu Bá Thông nói: "Năm xưa nếu ta không lỡ dại, có thể luyện được mấy môn võ công lợi hại của sư huynh, thì Hoàng Lão Tà làm sao giam được ta trên đảo quỷ này?"

Như vậy, lý do tại sao Tiêu Phong càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh đã có thể giải thích được. Bản thân chàng đã là một kỳ tài võ học hiếm có, lại là một người cực kỳ kỷ luật, giữ được mình. Hư Trúc đã phá giới, Đoàn Dự võ công lại nửa vời, sao có thể sánh bằng Tiêu Phong?

Thêm vào đó, theo cách xây dựng nhân vật của Kim Dung, Tiêu Phong còn là một anh hùng cái thế, luôn nghĩ cho thiên hạ, cho dân chúng. Những điều này cộng lại, Tiêu Phong đương nhiên trở thành một cao thủ mà ngay cả Đoàn Dự và Hư Trúc liên thủ cũng không thể đánh bại. Không có gì lạ khi Vô Danh Thần Tăng bị Tiêu Phong đánh một chưởng Hàng Long Thập Bát Chưởng đến gãy xương sườn, hộc máu mồm, rồi phải thốt lên: "Hàng Long Thập Bát Chưởng quả nhiên là đệ nhất thiên hạ".

Tổng hợp