Huế đón khu liên hợp bộ pin hiện đại hàng đầu Việt Nam

Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế và LG Energy Solution, nhà sản xuất pin cao cấp hàng đầu thế giới cho xe điện, ký Bản ghi nhớ hợp tác về cung ứng pin

Đây là một bước đi chiến lược quan trọng, đánh dấu mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa một tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới và một doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô tại Việt Nam. Đồng thời là yếu tố quan trọng để góp phần định hình và phát triển mạnh mẽ của các dòng xe điện chất lượng đẳng cấp "Made in Vietnam" trong tương lai...

Chuỗi pin 'Made in Vietnam' hình thành tại KCN Kim Long Motor

Pin NMC (Nickel Mangan Coban) thế hệ mới nhất của LG là loại pin rất an toàn, chống cháy nổ, thể tích hộp pin nhỏ hơn, nhưng trọng lượng nhẹ hơn, đặc biệt tiết kiệm điện năng ít nhất hơn 30% so với pin LFP nên thời gian sử dụng dài hơn và quảng đường chạy sẽ xa hơn rất nhiều....

Dự án dự kiến đi vào hoạt động vào đầu năm 2026, trên quy mô 9 ha với tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng, nằm trong Khu Công nghiệp Kim Long Motor Huế.

Nhà máy Kim Long Motor sẽ hoạt động với phạm vi toàn diện, bao gồm dập, lắp ráp, hàn và đóng gói (bộ pin). Đây sẽ là một trong những khu liên hợp sản xuất và lắp ráp bộ pin hiện đại hàng đầu tại Việt Nam, được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, ứng dụng công nghệ tiên tiến với tỷ lệ tự động hóa lên tới 90%.

Trong giai đoạn đầu, nhà máy dự kiến có công suất 1 triệu KWh/năm và sẽ tiếp tục mở rộng trong những năm tiếp theo. Việc vận hành nhà máy không chỉ bảo đảm nguồn cung pin chất lượng cao cho các dòng xe điện của Kim Long Motor, mà còn tạo ra một nền tảng để Việt Nam khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu của ngành pin và xe điện – một lĩnh vực chiến lược định hình tương lai giao thông xanh và nền kinh tế tuần hoàn trên toàn thế giới.

Nhà máy sản xuất và lắp ráp bộ pin của Kim Long Motor khi đi vào vận hành sẽ giúp đạt mục tiêu nội địa hóa trên 80% vào quý II năm 2026, đồng thời góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ ngành năng lượng sạch toàn cầu và khu vực

Ông Hồ Công Hải - Tổng Giám đốc Kim Long Motor chia sẻ: "Chúng tôi coi 'trái tim' của xe điện chính là pin và việc làm chủ công nghệ lõi trong sản xuất và lắp ráp bộ pin là chìa khóa để bảo đảm phát triển bền vững trong tương lai. Hợp tác với LG Energy Solution – nhà sản xuất pin NMC hàng đầu thế giới – sẽ giúp Kim Long Motor chủ động nguồn cung, tối ưu chi phí và kiểm soát chất lượng, đây là yếu tố quan trọng để góp phần định hình và phát triển mạnh mẽ của các dòng xe điện chất lượng đẳng cấp "Made in Vietnam" trong tương lai.

Theo ông Hồ Công Hải, sự hợp tác với LG không chỉ tạo dựng nền tảng vững chắc để KIM LONG MOTOR khẳng định vị thế tại thị trường trong nước và từng bước vươn tầm quốc tế, mà còn là bước đi chiến lược nhằm nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, hướng tới mục tiêu đạt trên 80% trước Quý II/2026, góp phần đưa Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô KIM LONG MOTOR Huế trở thành trung tâm sản xuất, lắp ráp ô tô và linh kiện phụ tùng ô tô hàng đầu khu vực.

Hoạt động hợp tác này góp phần thiết thực triển khai các Nghị quyết "bộ tứ trụ cột" của Bộ Chính trị cũng như những lời hiệu triệu, kêu gọi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về đột phá, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế …, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, phát triển đất nước nhanh nhưng bền vững.

Khi đi vào hoạt động, Nhà máy sản xuất và lắp ráp bộ pin sẽ trở thành biểu tượng của mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và các tập đoàn công nghệ toàn cầu. Dự án không chỉ tạo cơ hội việc là, đóng góp vào một khu công nghiệp riêng biệt, mà còn góp phần trực tiếp vào sự phát triển của thành phố Huế và cả nước.